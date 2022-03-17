疫情︱內地網民質疑港抗疫不力　林鄭：唔好睇、唔好聽、唔好信

內地近日確診個案回升，毗鄰香港的深圳宣布封城，市疾控中心官員表示，疫情嚴峻複雜是受香港等波及。網上輿論隨即湧現不少對香港的批評聲音，質疑疫情「倒灌內地」，港府「不禁不管控」。有網民要求撤回內地援港醫護，又爆出「希望香港人死光」的仇港言論。特首林鄭月娥今日（17日）在記者會，被問及對內地輿論的看法時回應指：「唔好睇、唔好聽、唔好信。」



內地網民促撤援港醫護 林鄭關心深圳遭回嗆

近日內地疫情惡化，其中與香港毗鄰的深圳封城檢測。部分內地網民將疫情歸咎於香港，批評香港抗疫力度不足，拖國家後腿。有帖文提到疫情嚴峻，香港沙灘嬉水人群不減、港府官員抗疫不力應問責，有聲音更質疑「為何任由香港吸血投毒？」《環球時報》微博則有人諷刺「香港寶貝闖的禍，繼續寵著哄著，乖」、一河之隔深圳死守，香港卻放飛。

輿論更加要求中央撤回援港醫護，「港人治港......讓他們自己治自己，也別再問內地要物資了」，甚至出現一些諸如「希望香港人死光」等仇恨言論。即使林鄭關心深圳疫情亦惹來反響，有內地網民直指不需要，要求「香港管好自己」，形容是「假抗疫，真躺平」，要求港官問責。

「社交平台每日多謠言」 林鄭：唔打算評論

林鄭月娥出席疫情記者會期間，被問到如何看待內地網民對香港的質疑時，回應指：「喺社交平台每日都係有好多評論，好多揣測，好多謠言。我嘅最佳回應係：唔好睇、唔好聽、唔好信。所以我唔打算評論。」