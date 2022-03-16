林鄭稱不希望只有網課　假期後先讓小學生回校　不接種一樣可上課

特首林鄭月娥今日(16日)出席抗疫記者會表示，目前3至11歲兒童接種比率約55%，而中學生目前的接種率已有近9成或超過9成，直言如果小學生不能追上進度，或會影響復課後課外活動的安排。



不希望學校長期只有網上授課

在記者會上，林鄭認為學生長期上網課並不理想，因此早前「提早放暑假」的安排，就是為了能控制疫情，盡快復課。目前仍是以復活節假期後先讓小學生回校上課為目標，中學生隨後，而中學文憑試將如期4月22日開考。

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學生有上課權利 與是否接種無關

不少學校早前也有安排接種疫苗外展服務。（張浩維攝)

雖然目前小學生接種率遠低於中學生，但林鄭強調上課為學生的權利，不會與接種疫苗掛勾，換言之屆時復課，沒接種的學生也可回校面授，不過能參與的活動則會受到限制。她補充，學校可以按學生接種率疫苗情況，安排課堂及課堂以外的活動，並希望將小學生的接種率提升至與中學生近90%接種率，鼓勵家長盡快安排子女打針。

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