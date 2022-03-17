疫情｜提問內地醫護投訴機制　Now新聞台致歉　記協表遺憾

內地醫護近日來港支援抗疫，在昨日（16日）疫情記者會，Now新聞台一名記者問及，如果有病人投訴內地醫護、或不幸出現醫療事故，當局會如何處理。全國政協副主席、前特首梁振英今日（17日）在Facebook批評有關提問，質疑該記者是「腦袋問題還是心術不正」。Now新聞台中午發聲明，指記者有關內地醫護的提問引起市民關注及不滿，對此深感抱歉。



香港記者協會發表聲明，指該記者問及確保內地醫護質素的機制，從新聞學上，相關提問及報道並無犯錯，也有其公共價值。記協對於該記者履行職務時遭抨擊深表遺憾及擔憂，呼籲各界切勿在無憑據下，臆測新聞工作者的動機和政治立場。



+ 6

梁振英質疑問題「無厘頭」

Now新聞台表示，第五波疫情依然嚴峻，「我們非常感謝中央和內地的無私支援。我們將繼續時刻為市民提供最適切的抗疫新聞及資訊，同心協力支持各界抗疫行動，早日戰勝疫情」。聲明指，新聞台一直秉承持平客觀報道，會繼續虛心接受市民的監察及批評。

昨日疫情記者會上，有記者問及內地醫護在香港前線運作情況，稱有前線醫護擔心萬一發生醫療事故或收到投訴時，現時是否有機制跟進處理。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅當時回應指，在香港目前疫情底下，非常感謝不同單位提供協助，包括內地醫護支援。他呼籲，大家應對此本着感謝的心，在這一時間市民接受治療才是最重要。

梁振英在Facebook表示，香港醫護人員分身乏術，大批老人家危在旦夕，醫護感染康復後再奔前線，「內地醫護離鄉別井來香港救人，醫療事故？投訴？」他稱，該記者不能說由於「因為有前線醫護也擔心」就重複這個「無厘頭問題」。

葛珮帆。（資料圖片）

葛珮帆：不清楚提問動機 籲正面看待支援

民建聯立法會議員葛珮帆表示，現時應該對內地援港醫護懷有感謝之心，不清楚記者提問的背景及動機。不過她說，留意到提問引起網上討論，「亦都好多市民，我收到，炸機咁滯，好多市民表示憤怒不滿、激氣等等。」

她說市民不論崗位都應同心抗疫，應正面看待任何支援，因為援港人員都要離開家庭、要冒風險，來港後也要閉環管理：「係一個犧牲，我哋更需要感謝佢哋，唔好用一種負面，或會引起民憤的方式評價。」

湯家驊：理性探討可以 不能讓人感到帶政治立場

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨晚亦在fb批評相關的提問。他向《香港01》記者強調，理性地探討內地醫護人員的法律責任本身沒有問題，自身前日亦在社交網以法律角度向公眾解釋，《緊急法》只是豁免內地醫護的註冊要求，而沒有豁免其法律責任，因此假若不幸地內地專業人士有違法行為，必然㑹根據特區法律處理，特别是在執勤時，若有錯失，他們必須負上普通法下的民事責任；但因工作上他們隸屬醫管局之工作人員，所以第一法律責任必須由醫管局負上。

不過，湯家驊認為在表述上，提問者應該避免予公眾有所觀感，認為其有預設的政治立場，或是有誣衊的成分，「始終人哋犧牲咗咁多嘢，離鄉別井無償幫你，第一樣關注嘅竟然係點樣去告佢，呢個就不能夠接受。」

記者協會。（資料圖片）

記協：官員兩度正面回答 肯定了提問價值

記協聲明指，留意到有個別組織及網上言論指控記者藉提問散播仇恨，有組織發起聯署要求追究。記協對有關現象表示憂慮，呼籲各界「切忌誅心」，希望公眾理解記者的提問是基於公眾知情權及公眾利益，有關問題前日（15日）在立法會亦有議員提出。

記協指，記者的提問兩度獲官員正面回答，醫管局當時表明，投訴機制將完全依據既有做法處理，有關答案清楚直接，肯定了該提問的價值。

對於《now新聞》台發出道歉聲明，記協表示遺憾，認為記者無犯錯：「傳媒理應不畏爭議，提出其認為與公眾利益有關的問題。」若相關新聞工作者因此受到不必要壓力，可向記協求助。記協稱，正值同心抗疫之時，傳媒的職責是讓公眾知悉防疫措施全貌，呼籲各界勿再挑動傳媒與大眾之間對立，或以個人政治立場。