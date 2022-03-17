張志剛力數林鄭多宗罪：每朝仍誇誇其談　官員失職牽連內地疫情

第五波疫情一發不可收拾，確診及死亡個案持續，特首林鄭月娥近日飽受抨擊。有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛在報章撰文，狠批林鄭在「死傷枕藉」的情況下仍可每早主持記招，大言不慚、誇誇其談、落落大方、若無其事去講防疫抗疫。他又臚列政府抗疫16宗「烏龍失誤」事例，包括居家隔離亂象、醫院爆崩、病人「與屍同眠」等。



張志剛指，目不忍睹的慘况脫離了大家對「香港」的認知：「以香港過去的行政能力，不可能做不到、做不來。」他質疑政府面對世紀病毒，卻當作「溫和感冒病毒」來應付；現時疫情外溢至內地，牽連全國各大城市要全面封城去遏止疫情。他說，香港的百年聲譽已毁於一旦，自己只是作為普通市民，都「慚愧得抬不起頭來！」



質問林鄭：怎會不慚愧得無法抬起頭來

張志剛表示，有不少人對林鄭每早主持記招感到不解，引述有聲音質疑林鄭將記招當作「自吹自擂、自娛自樂的卡拉OK房」。他指林鄭既是公務員出身，又是港英栽培出來，面對目前慘況，怎會不感到「慚愧得無法抬起頭來」；同時反問林鄭抗疫失誤，是源於輕視、領導無方、抑或是基本錯誤判斷？

他說林鄭兩個多月前「義正辭嚴公開譴責民政事務局長抗疫失職」，惟至今「烏龍失誤的事件俯拾即是」，更列出16宗罪，包括居家隔離者遲遲未收到物資包；數十萬確診者及密切接觸者居家隔離，政府熱線卻長期打不通；髮型屋突然停業、又忽然解禁；對內地醫護來援立場反覆；院舍「谷針」不力。張志剛質問抗疫「究竟交出什麼成績？」

張志剛。（梁鵬威攝）

力數16宗罪 疫歿者遠超星洲：世紀病毒卻當感冒

張志剛表示，相比2003年沙士來襲，香港全無經驗，也不至今天的失序混亂。他稱不要與內地「精準抗疫」相比，與新加坡比，亦「根本沒得比」。以死亡率為例，新加坡早決定「與病毒共存」，日前疫歿的只有1,100多人。反觀香港，因疫死亡已有4,600多人，是去年全港死亡總人數的9%。按照中大推算，今波死亡人數仍會增加至9,000人。

他狠批港官失職，已牽連全國各大城市，「應該反躬自問，要如何問責？」他說內地輿論「痛罵香港禍己害人之聲不絕於耳」。香港百年來「在全世界、全中國建立的崇高地位和卓著聲譽，就因為特區政府官員在新冠病毒病中的窩囊表現，全部毁於一旦！」