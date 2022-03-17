疫情｜記者問投訴內地醫護機制　Now新聞台發聲明致歉

內地醫護近日來港支援抗疫，在昨日（16日）疫情記者會，Now新聞台一名記者問及，如果有病人投訴內地醫護、或不幸出現醫療事故，當局會如何處理。全國政協副主席、前特首梁振英今日（17日）在Facebook批評有關提問，質疑該記者是「腦袋問題還是心術不正」。

Now新聞台中午發聲明，指記者有關內地醫護的提問引起市民關注及不滿，對此深感抱歉。



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Now新聞台表示，第五波疫情依然嚴峻，「我們非常感謝中央和內地的無私支援。我們將繼續時刻為市民提供最適切的抗疫新聞及資訊，同心協力支持各界抗疫行動，早日戰勝疫情」。聲明指，新聞台一直秉承持平客觀報道，會繼續虛心接受市民的監察及批評。

昨日疫情記者會上，有記者問及內地醫護在香港前線運作情況，稱有前線醫護擔心萬一發生醫療事故或收到投訴時，現時是否有機制跟進處理。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅當時回應指，在香港目前疫情底下，非常感謝不同單位提供協助，包括內地醫護支援。他呼籲，大家應對此本着感謝的心，在這一時間市民接受治療才是最重要。

梁振英在Facebook表示，香港醫護人員分身乏術，大批老人家危在旦夕，醫護感染康復後再奔前線。他稱，該記者不能說由於「因為有前線醫護也擔心」就重複這個「無厘頭問題」。