取消對沖｜邵家輝憂僱員為長服金博炒：勿以為新選制下可嗱嗱聲過

立法會有關取消強積金對沖的法案委員會今日（18日）開會，自由黨批發及零售界議員邵家輝憂慮方案會導致員工出現「搏炒」的情況，影響勞資關係。勞工處處長孫玉菡認為邵家輝以偏概全，政府不希望因為個別極端例子而裹足不前，相信條例實施後勞資雙方就長期服務費問題會出現較多紛爭，但不至於關係出現翻天覆地的改變。



邵家輝憂「搏炒」取長期服務金 破壞勞資關係

邵家輝舉例指，如果有僱員在公司服務一定年資後，希望「跳槽」至其他公司，若該名員工自行辭職，則無法獲得長期服務金，但若該員工「搏炒」，則可獲得長期服務金，批評政府方案是打破過去香港做生意的方式，破壞勞資關係。

孫玉菡說，邵家輝假設的情況有機會出現，但只屬極端個案，相信在大部分情況不會出現。而且若僱員明顯「搏炒」，被僱主即時解僱，有機會不能獲長期服務金。他又指香港在80、90年代未有強積金時，也設有長期服務金，當時勞資關係良好。

邵家輝反駁指，80、90年代經濟起飛，企業加人工速度非常高，僱員樂意留在公司，加上當時長期服務金歷史不長，所積累的金額不高。他批評政府未有履行對商界的承諾：「唔好諗住完善選舉法例之後，疫情大家開唔到會就嗱嗱聲過咗去（通過法例）。」

孫玉菡表示，政府不希望取消強積金對沖的設計，因有極端例子而裹足不前，相信條例實施後勞資雙方就長期服務費問題會出現較多紛爭，但勞資關係不至於出現翻天覆地的改變，局方會多做功夫協調。

孫玉菡：取消對沖不遲於2025年

工聯會鄧家彪稱，不少僱主反映員工經常「跳糟」，難以挽留員工，問及當局取消強積金對沖會否令勞資關係更穩定。孫玉菡說，修例後僱員在同一公司工作超過5年，便有機會獲得長期服務金，可提供誘因吸引僱員留在同一公司工作。 他相信修例對勞資關係的震盪不大，僱主聘請員工時亦考慮員工能力等其他因素。

選委界議員江玉歡要求政府交代構建「積金易」平台的進度，孫玉菡強調有關部門正爭分奪秒地進行相關工作，萬一出現阻滯，未能於2025年搭構好「積金易」平台，也會不遲於2025年落實強積金對沖。