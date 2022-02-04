取消強積金「對沖」本月首讀　落實仍待3年後　羅致光否認拖延

取消強積金「對沖」安排醞釀多年，勞工及福利局局長羅致光今日（4日）在立法會人力事務委員會上指，政府計劃本月23日將相關條例草案提交立法會首讀，希望在今屆政府任期內完成立法，預計2025年落實取消「對沖」。



羅致光指，取消「對沖」安排涉及「計數」，要理解安排有難度，當局會多向議員和僱主講解安排，例如若果僱主在條例生效前解僱僱員，其後再重新聘請，反而會令僱主「蝕錢」。



議員不滿進度慢 羅致光否認拖延

勞工界議員周小松不滿政府在取消強積金「對沖」上「一拖再拖」，質問為何需要等「積金易」平台成立後才落實取消「對沖」。工聯會陸頌雄問到當局會否加快實施取消「對沖」，促請局方聯同財經事務及庫務局，督促積金局加快搭建「積金易」。羅致光指，全港僱主和僱員數目龐大，取消強積金「對沖」措施須數碼化處理，若沒有「積金易」，勞福局須自行搭建平台，不會加快實施進度，強調當局並無拖延。

至於能否加快搭建「積金易」的速度，羅致光稱，成立「積金易」須處理很多信託人的平台，一切也是資源與時間方面的平衡，若增加一倍資源或能減四分一時間，但相關工作已經開展，只能透過成功投標的承辦商完成工作。

邵家輝警告營商成本增加：終轉嫁消費者

自由黨批發及零售界邵家輝稱，目前本港爆發疫情，取消強積金「對沖」令商戶經營成本上升，最終會轉嫁給消費者；若成本無法嫁轉給消費者，商戶或面臨結業。 羅致光說要對香港有信心，相信到2025年本港經濟已經好轉。他續指，遣散費及長期服務金本身具有就業保障功能，強積金「對沖」導致有關功能弱化消失，取消「對沖」後，僱員僱主關係會有變化，能減少目前制度下的道德問題。