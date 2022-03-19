吳傑莊：中央肯定香港去年努力和成果　兩會時間長但充滿正能量

立法會議員吳傑莊今日（19日）出席一個線上交流會分享兩會內容。他指，國務院副總理韓正肯定了香港去年的努力和成果，感謝中央全力支援香港抗擊第五波疫情，今次的兩會花費時間較以往長但充滿正能量。



吳傑莊分享兩會經驗。（影片截圖）

吳傑莊表示，國務院副總理韓正肯定了香港2021年的成績和努力，指本港經濟反彈，疫情管理不錯，市民有相對的自由度。中央也非常關心香港的第五波疫情，他對中央全力支持香港抗疫，物資、人力均是有求必應，表示感動。

他說，出席兩會期間，每日都要進行核酸檢測並採取閉環管理。他感謝深圳市政府為委員安排準五星級酒店，每晚提供新鮮生果及甜品，膳食均為四餸一湯。他稱，今次行程長達3星期，時間較之前長但充滿正能量。

韓正提及香港房屋問題 吳傑莊認為說明有機會解決

吳傑莊提到，中央表明要堅決不移貫徹「一國兩制」方針並落實「愛國者治港」，要香港融入發展大局，做好粵港澳大灣區。他盼疫情緩和後，能有條件讓青年到內地創業及發展。另認為韓正提及本港的房屋問題是一啟示，說明香港的房屋問題有機會得到解決。

他指，中央期望香港高水平地建設粵港澳大灣區，具體包括建立高水平人才高地、堅持高水平開放，及善用創新驅動發展策略。他解釋，創新驅動發展策略包括提升科技創新能力、透過如退稅等政策加大企業創新激勵力度、透過開發戰略性新興產業，如北斗導航產業及氫能產業，增強製造業核心競爭力，以及促進數字經濟發展。