施榮懷深圳續隔離：內地轉陰標準嚴　疫監逾月　康復者勿急赴內地

全國兩會日前已閉幕，全國政協委員、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷由於在深圳隔離時確診新冠病毒，未能上京開會，目前仍在深圳第三人民醫院接受隔離。

施榮懷接受《香港01》訪問時表示，內地對於轉陰性的CT值要求為40，比香港嚴格得多，如被驗出陽性隨時要面對一個半月或以上的隔離生活，再加上內地專收港人的傳染病醫院醫護人員已壓力爆煲，因此呼籲近期染疫康復或有感冒症狀的市民暫時勿回內地，以免須長時間隔離之餘，加重國家醫療系統的負擔。



轉陰後「14+14」 料4月中始回復自由身

施榮懷指，雖然自身屬於輕症，只是低燒兩天、有一點咳嗽和流鼻水，確診後三天基本上已經康復，但由於內地的CT值要求為40（數值愈高表示病毒量愈低），因此在技術上仍然未算轉陰性。他提到，內地對於確診人士的隔離要求也十分嚴格，一般由染疫首日到轉為陰性平均需時20天，隨後要進行14天醫療點集中隔離，再加14天居家隔離，前後共一個半月。

他估計，自己要在4月中才可以回復自由身：「其實呢段時間係漫長，亦都增加咗醫院嘅醫療人員壓力，呢間專收香港人嘅傳染病醫院嗰啲醫生護士不眠不夜，已經爆晒燈。」

香港出院CT值要求為30

目前香港醫管局的標準中，出院患者須符合以下其中一個條件，包括兩個相隔24小時核酸測試樣本CT值持續在30以上；或抗體水平持續增加、至少一次抗原測試呈陰性、及最少一次核酸測試結果呈陰性、CT值為30以上；又或抗體測試由陰性轉為陽性，再有最少一次核酸測試陰性、CT值為30以上。

施榮懷呼籲，近日染疫後康復或有感冒症狀的港人勿急於回內地。（資料圖片）

籲近期康復者暫時勿回內地：對大家都唔好

施榮懷向《香港01》記者指，不少港人可能因工作或是探親需要，取得陰性報告後就急於回內地，但事實上兩地對陰性的標準不同，在香港的「康復」或「陰性」，可能對於內地而言仍是陽性，結果一些人到了內地後才發現已染疫，面臨長時間隔離，對其自身及內地都不是好事。他指，不同地方按各自需要，對陰性的定義有不同要求，兩者沒有高低對錯之分，自身亦不是防疫專家，不便置評太多，但希望提醒港人赴內地前注意這些差異。

他提到：「由於香港朋友並不了解香港與內地轉陰標準的不同，近期有不少在港確診後按照香港標準康復的朋友迫不及待到深圳隔離，卻在隔離酒店期間被認定為陽性，送到第三人民醫院治療，要面臨在內地漫長的隔離生活，香港病患還得面對治療、隔離等不菲的自費開支。」施榮懷呼籲，如果近期染疫後康復或有感冒症狀，暫時不要前往內地，個人建議至少等待約一個月。

施榮懷續指：「向醫護了解，原來病毒在身體內殘留最長可達六個月，而香港缺乏相應的宣傳和對兩地防疫政策差異的提醒，這樣會對兩地關係造成不良的影響，一方面加劇港人對內地嚴格的防疫措施的不理解，同時在深圳本地疫情嚴峻的形勢下，香港輸入的病例也正在加劇深圳醫療壓力，這裡的醫護人員已經不眠不休超時工作多日。」他亦認為，有必要盡快在香港進行宣傳提示，介紹兩地標準的差異，減少香港市民和深圳醫療系統不必要的人力、物力、時間的消耗。

施榮懷指，3月4日做快速抗原測試，已開始驗出陰性結果（取兩個樣本，分別為喉嚨及鼻，其中一個為淺色線，一個為單線陰性）。（施榮懷提供）

隔離生活充實：忙公事、煲內地劇、睇英超

談到自身狀況，施榮懷表示目前恢復得很好，CT值約為37至38，實際上早在3月4日進行快速抗原測試已開始轉陰性，不過由於從快速測試中無法得知CT值，而參考一些醫學界朋友的意見，快測套裝一般而言只能測出CT值30以下（如質素差一點可能稍低）的樣本，在內地標準而言仍未「轉陰」。他又指，根據港大醫學院較早前的研究，先撩喉嚨再撩鼻，測試結果會更為準確，但一般港人未必會做到那麼仔細，因此即使政府承認快測結果，測得「陰性」亦不代表在內地會被視為無染疫。

被問到隔離生活，施榮懷笑指過得十分充實：「忙下喺香港公司嘅工作，覆下訊息，打理下家頭細務。有時間就起身行下路、睇下內地套劇集《人世間》、夜晚睇下英超，都幾多嘢做！」