兩會｜陳勇讚中央援港行動派定心丸　陳亨利：後盾強大必勝疫情

第十三屆全國人大五次會議今早（11日）閉幕，港區全國人大代表陳勇表示，中央以全方位的實際行動，支持香港集中精力做好防疫抗疫工作，所做的一切給了香港「定心丸」，港區人代深信有中央的支持和香港政府履行主體責任，香港定能戰勝疫情。



陳勇稱，一眾港區人代必須支持落實中央對港「全面管治權」及堅定落實「愛國者治港」，更有助於「一國兩制」在港行穩致遠。



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陳勇：堅定落實「愛國者治港」 家國一齊騰飛

陳勇表示，國務院副總理韓正、政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍等多位國家領導人在全國兩會期間，連番透過港區代表向香港市民表達關心、關懷和鼓勵。全國人大常委會工作報告強調，健全特區憲制秩序和法治秩序，更好落實中央「全面管治權」和特區「高度自治權」。陳勇稱，再次反映「一國兩制」是中央堅定的長遠國策，必須支持落實中央對港「全面管治權」及堅定落實「愛國者治港」，更有助於「一國兩制」在港行穩致遠。

陳勇指，為了促進香港融入大灣區發展，一眾港區人代也向中央反映，期望更好地協助港人在內地工作生活和學習：「中央對港的扶持是堅實的，港人應不失時機，握緊機遇，風雨過後終見彩虹，香港一定能夠再出發和融入國家發展大局，與國家一起持續騰飛。」

陳亨利對前景有信心：中央支援可戰勝疫情

另一港區人代陳亨利表示，今屆兩會，最大感受是中央對香港關懷和愛心，香港第五波疫情嚴重，中央對香港「有求必應」，短時間內協助建方艙醫院及隔離設施，提供醫療及日常物資等，在中央強大後盾下，有信心香港一定可以戰勝疫情。

陳亨利指，對香港疫情過後的前景很有信心，只要香港團結齊心，專注發展經濟及民生，把握「金融」、「創科」兩大機遇，專心做實事，相信傳統產業可以結合創科，融入大灣區，再創新機遇。香港的發展必定更上一層樓，更好貢獻國家所需。