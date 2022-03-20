李家超：內地醫護與港團隊合作愉快　須提防誤導信息損壞良好關係

政務司司長李家超今日（3月20日）發表網誌，形容內地援港抗疫醫療團隊是香港的及時雨，衷心感謝中央派他們援港，形容兩地醫療隊並肩作戰，同心同向，合作愉快。他特別提到，社會需要提防社交媒體上「不負責任的胡亂猜想或用心不良的誤導信息」，以免損壞良好關係和感情。



▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



致以最崇高的敬意和謝意

李家超指，第五波疫情嚴峻，在短時間內大量市民受感染，病人幾何式倍增，超出香港醫療人手負荷。「我衷心感謝中央在短時間內派醫療隊援港。我在醫療隊來港翌日（3月17日）通過視頻和他們見面，歡迎和感謝他們來港援助。對話中，除了認識到他們的專業和經驗外，我更感受到他們的熱誠和投入，我向醫療隊致以最崇高的敬意和謝意。」

他指，醫療隊來自廣東省22家三甲醫院，成員包括醫生、護士、放射影像技師等，是一線骨幹的專業隊伍。他們擁有豐富的臨床經驗，都是國家的抗疫精英，大部分曾參加廣東和湖北等地的疫情救治工作，他們的經驗和專業能力對香港的抗疫工作有很直接的幫助。其中，廣東省中醫院副院長更有豐富中醫臨床經驗。」內地中醫長足發展，中藥在新冠病的治理有防範輕症轉重症的功效，我相信中西醫結合並用，會更彰顯成效。」

李家超提到，醫療隊放下家人和工作，不懼香港疫情風險，赴港援助。「在港期間實施閉環管理，行動受到很大限制，他們義不容辭的貢獻，使我深深感動。媒體的不少報導，更觸動人心。當中，有醫生放下家庭赴港，年幼女兒起初捨不得媽媽離開，但最終支持，更親筆寫信鼓勵香港；有女護士原定結婚，但因來港要押後。這些感動故事，代表了深厚的民族感情和無私的專業貢獻，是雪中送炭，溫暖人心。」

政務司司長李家超（中）。（李家超網誌圖片）

「社會的聲音要為抗擊疫情加力，不可自毀長城」

李家超又指，見到醫療隊抵港後，即爭分奪秒積極熟習香港醫療環境、運作和細節，例如與醫管局人員緊密溝通，按不同階段的需要，商議工作安排，務求達致最佳效果。「雙方合作愉快，互相支持，是美事的典範。我必須肯定及全面反映，社會亦要提防社交媒體上不負責任的胡亂猜想或用心不良的誤導信息，以免損壞良好關係和感情。社會的聲音要為抗擊疫情加力，不可自毀長城。」

他提到，醫療隊巳在亞洲博覽館開始工作。「他們帶來專業、經驗和信心，與香港的優秀醫療人員相輔相承，並肩作戰，產生一加一大於二的協同效應，是香港的及時雨。」