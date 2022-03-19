醫管局高拔陞：內地醫護急不及待幫忙　現時分工已無分別

內地援港醫護在亞博工作，幫忙照顧病人，早前有香港與內地醫護分工表流出，有指內地醫護主力負責換片及餵食工作，令他們「較受委屈」。醫管局行政總裁高拔陞今早（19日）在電台節目上指，內地醫護急不及待落場幫忙，起初只會處理較易上手的照顧工作。現時他們已熟習電腦程序，雙方的工作已無異，又強調本港醫護並不需要為他們翻譯病人病歷，本港醫生亦能理解中文的專業用語。



內地醫護先做「能盡快上手」的工作

至於早前網上流傳本港和內地醫護的分工表，曾惹起爭議。高拔陞說，分工程序是雙方的共識，派藥需要透過電腦系統，需時熟習，惟內地醫護急不及待要落場幫忙，因此起初只能先為病人做個人護理，形容是能盡快「上手」的工作，「除咗真係落場做之外，我哋同步有10幾個station，我哋叫做simulation，即係模擬嗰啲，不停喺度試」，現時雙方的工作已無分別。

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高拔陞承諾會改善長者病人照顧和協調情況

另外，對於日前有多名在亞博隔離的年長患者離世，外界批評政府治療長者不力。醫管局行政總裁高拔陞表示，「其實個情況唔係大家形容嘅咁樣」，強調有經驗豐富的醫護在場監察和照顧病人，但坦言並不容易察覺到長者情況轉差，又指長者不會道出自己有不適，其維生指數轉變亦很快，但承諾會改善照顧和協調情況。

亞博館的社區隔離設施有1,000張病床，卻只接收了200個病人。高拔陞說，老人院有爆發，大部份入院人士都是長者，平均年齡接近80歲，需要的照顧較年輕人多，因此亞博早前改收輕症長者，但醫管局人手面臨樽頸，限制接收病人的能力，惟現時內地醫護抵港後，形容是「有救兵到」，很快便可明顯提升亞博接收新冠病人的能力。

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