內地醫護已在亞博服務　閉環式管理連續工作4小時　無住迪士尼

內地援港醫護已到亞博社區治療設施展開工作。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（18日）於疫情記者會上表示，亞博館接收較多得長者，兩地醫護已完成協商、擬定壓力測試等對接護理工作。內地醫護以閉環管理，連續在區內工作4小時，期間不會轉換工作崗位、飲食或休息。兩地醫護在24小時社區治療設施輪班工作。



醫管局早前回覆，內地醫療隊現時沒有入住迪士尼度假區的酒店。已安排合適酒店及來往亞博館的專用工具。館內亦增設了相應配套，例如更衣、休息及員工後勤設施供工作人員使用。



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亞博館1千床位現只收200患者

第五波疫情有大量長者及長期病患感染，原本用作輕症隔離的亞洲博覽館已開始接收年紀大、重病患者。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，亞博館的患者需要長期照顧，原本可提供1,000個床位的亞博館現收症200多個患者，以便集中人手護理。

治療區內連續工作4小時不換崗位

劉稱，來港支援的內地醫療隊已在亞博館展開工作，早前內地首批資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定了分工計劃及進行壓力測試。現時，內地及香港護理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，會一起負責臨床護理工作。劉又指，內地醫護以閉環式管理，穿合適裝備，在治療區內連續工作4小時，期間不會換崗位飲食、休息。完成工作後才離開區域，並會按安排另作編配，兩地醫護都會在24小時於社區治療設施輪班當值。

內地醫護沒有入住迪士尼度假區酒店

劉指，目前內地醫護隊沒有入住迪士尼度假區酒店。由於亞博館人手增加，館內亦增加相應設施例如更衣、休息及員工後勤設施供工作人員使用。

醫管局早前回覆查詢指，來港支援抗疫的內地援港醫療隊，已展開在亞洲國際博覽館社區治療設施的抗疫工作。雙方早前積極協商，務求盡快開展互相協作共同為病人提供服務。並感謝在公立醫院最困難時刻伸出援手，共同救治香港的病人，當局沒有向醫療隊成員支付薪酬。

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