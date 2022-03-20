保就業2022｜羅致光：新一輪計劃助企業反彈　迅速降低失業率

勞工及福利局局長羅致光今日（20日）表示，新一輪保就業計劃的目的是讓經濟反彈，設計和理念與2020年的不同，相信配合市民齊心抗疫、發放消費券，勞工市場需求會增加，失業率將下降，有助經濟市道反彈。

提到安老院舍檢疫安排，羅致光指長者身體虛弱且有長期病，遷到暫託隔離中心後，面對不熟悉的環境加上病毒入侵，身體衰退風險增加，某些情況下，可能原址隔離更好。



羅致光在電視台節目表示，新一輪保就業計劃的理念和設計與上次不一樣，2020年的計劃只為助企業保留實力，讓他們「浮起來」，但今次希望讓經濟反彈。他希望計劃能鼓勵僱主增聘更多人手，領取更多津貼，從而令失業率下降，相信配合4月消費券發放，市道及經濟有望反彈。

他認為，最新失業率數字會上升毫無懸念，但不會突破7.2%的高位，因現時的失業率底數只有3.9%，且隨著防疫抗疫基金、消費券及保就業計劃的推出，相信勞工市場的需求會逐漸復甦。新一輪計劃僅資助3個月，羅致光稱，會否再延長言之尚早。

他又指，單靠保就業計劃對經濟復甦作用不大，首要仍是做好整體防疫抗疫工作，否則推出更多措施也是無用。他鼓勵市民繼續努力抗疫和忍耐，配合4月的消費券和5月的保就業計劃，相信整套政策能有效幫經濟反彈。

安老院舍。（資料圖片）

環境改變加病毒入侵 長者身體衰退風險增

被問及安老院舍的檢疫狀況，羅致光表示，當局至今仍未能遷走所有染疫人士，但不斷新增暫託隔離設施，有信心能改善狀況。近日有被送到隔離設施的染疫長者身亡，羅致光指，送到暫託隔離中心的人士一定不是重症患者，認為安老院舍的院友普遍身體虛弱且有多種長期病患，加上環境改變及病毒入侵，身體衰退的風險較高，指對某些長者而言，遷往隔離設施或比原址隔離更壞。

但他表示，現時新冠藥物供應穩定，足夠提供予年紀大的初期確診及輕症患者，有信心情況會不斷改善。