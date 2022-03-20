政壇諸事町︱林鄭質疑記者提問資料有誤　但真相是……

特首林鄭月娥今日（20日）在疫情記者會上，對一名記者的提問內容表示不滿，不過似乎有「錯怪好人」之嫌......



批評前曾表明「如果我聽得準確的話」

事緣《南華早報》記者問到為何政府防疫政策相對被動和後知後覺，例如在農曆新年後才禁止私人場所的跨家庭聚會，以及被廣泛批評、出現人才外流後才開始醞釀放寬外來入境限制措施。林鄭作答期間，先是否認行動落後於疫情，例如環境局污水檢測都是走前一步的工作，現時亦一直在大規模監測污水狀況，已做了一年半，成本很貴，不過相當值得。

林鄭最後更補充：「我不知有沒有聽得很準確，你說我們收緊社交距離措施很遲，在農曆新年後，這是不準確的。」她指，政府早在1月7日已收緊社交距離措施、禁晚市堂食等，甚至有人嫌其做得太嚴謹，而農曆新年則是在2月1日。

林鄭指：「我很樂意去回答問題，但你要指出正確的事實，如果我聽得準確的話，所以剛才的（問題）並不是正確的表述。」她強調，政府一系列的措施都是有必要的，如果在1月初沒有及時收緊社交距離措施，情況會更加壞，又指農曆新年的情況比較「不幸」，因為無論她和政府官員如何警告，仍然有許多跨家庭聚會。

翻查資料，林鄭月娥在1月5日公布收緊社交距離措施，包括晚市禁堂食等，1月7日生效；2月8日公布將限聚令引入私人場所，禁止兩個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會。而該記者問及的措施，確實是在農曆新年過後才公布，因此林鄭有可能誤以為對方是指「農曆新年後才收緊社交距離措施」。

《香港01》正向特首辦查詢。