28萬長者未打疫苗　一成院友被家人禁打　林鄭勸家人改變決定

第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今早(20日)記者會表示，擔心長者接種疫苗率低，70歲以上仍有28萬人未接種第一針，她稱現不會立法強迫長者打針；林鄭月娥同時指出，有10%院友的家人遞交書面反對打針，因而無法接種，她呼籲有關家人為保護老人家、保護其他院友、保護醫院，批准住院家人接種疫苗，否則其他市民將會因大量長者感染而不能使用醫院服務。



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林鄭：長者接種率低成調校社交距離措施關鍵

林鄭月娥今早稱70歲以上長者接種率只有70%，80歲以上更只得56%，即70歲以上仍有28萬人未接種第一針，要計劃相關措施鼓勵他們打針是最大挑戰，也是未來能否調校社交距離措施的關鍵。

林鄭又稱長者打針，在醫療、道德角度等，希望能實現到有意向才打針，但他們不接種的後果，全世界都能目睹。香港因為長者疫苗接種率低，所以死亡率高，因此為保護他們及其他院友等，都希望長者能接種。她表示，不會立法強迫長者打針，「今日唔會，亦唔打算。」

40%院友確診暫不能打針 稍後外展隊再補打

現時外展隊已到殘疾院舍接種，接種率有55%，但有40%院友因早前確診而未能接種。林鄭重申，政府很難決定立法強制打針，暫時仍會用行政手段，用最大力量和醫療隊伍提高長者疫苗接種率，例如上門打針、社會上為他們作出更多優先安排，因此未來也會有第2和第3輪的外展隊協助長者接種疫苗。

林鄭亦提到目前有10%家人遞交了書面反對，呼籲長者家人為保護老人家，批准他們接種疫苗。她強調老人院舍也需保護，長者入院後亦需要保護醫院，否則其他市民將會因大量長者感染而不能使用醫院服務。

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