葉劉淑儀落區派抗疫物資　71歲照落場搬箱︱政壇諸事町

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日（19日）與立法會議員陳家珮及黨員廖添誠等人，到南區海怡半島及中西區派發抗疫物資，並探訪長者院舍。有護老院舍職員向葉劉淑儀反映，很多未接種疫苗的長者已染疫，當局現派外展隊促接種已經太遲。



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院舍職員反映現派外展隊為長者打針太遲

葉劉淑儀今早（20日）於社交專頁上載照片並表示，新民黨連日收到不少抗物資，包括圖中可見陳家珮獲香港汕頭社團總會捐贈物資。葉劉淑儀及黨友昨日到海怡半島及中西區，以親自領取及入信箱形式，派發2,000份抗疫包，當中包括口罩、快速抗原測試包、連花清瘟膠囊及退燒藥撲熱息痛。葉劉淑儀指，現場反應熱烈，很多街坊反映抗疫包物資齊全、實用。

落區期間，年屆71歲的葉劉亦親自落場搬運放於紙皮箱的物資。不過有網民留意到，葉劉當時只穿普通的平底鞋，留言提醒她下次可穿方便行動的波鞋，以免受傷。

葉劉及廖添誠另到訪德安護老之家發放物資包，職員感謝新民黨的捐贈，並反映院舍內不少未接種疫苗的長者已感染新冠病毒，早前有醫生不願發出適合打針的證明書，少數由家人安排接種疫苗的長者則未染疫。職員認為，即使政府安排外展接種隊於未來4周到院舍最少兩次為合適的長者接種疫苗亦已太遲，又稱大部分護老院舍人手不足，不少職員感非常疲累。

葉劉指出：「奔走多區，我與黨友們過了一個非常有意義的下午，新民黨上下依然會站在抗疫前線，與廣大市民同心抗疫。」