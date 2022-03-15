葉劉淑儀：公務員「少做多得」心態　與內地奉獻精神成鮮明對比

第五波疫情嚴峻，每日出現數萬宗確診，不少長者及幼童死亡，市民抱怨未能得到及時援助。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀指，公務員制度和風氣過時，難以應付抗疫的挑戰，質疑香港公務員團隊過分注重薪酬、福利和升職，「少做多得」的心態與內地公務員奉獻精神形成鮮明對比。



葉劉淑儀稱，「『少做多得』的心態與內地公務員奉獻精神形成鮮明對比」。（資料圖片 / 張浩維攝）

指公僕過分注重薪酬福利

葉劉淑儀在報章撰文指，第五波疫情需要公務員團隊和整個社會齊心協力才有勝算，而政府已經調派公務員協助抗疫，形容這是正確之舉，但動員整個公務員團隊投入抗疫並非易事。

政務官出身的葉劉淑儀指，公務員的架構、制度、程序和風氣已經難以應付如今的挑戰，指各政府部門有明確職責範圍，人員只需要按規則和程序辦事，做好份內事就足夠。回歸後公務員面對政治壓力日增，惟恐被問責或追究。她又指，公務員團隊正直廉潔，值得嘉許，但過分注重薪酬、福利和升職，「『少做多得』的心態與內地公務員奉獻精神形成鮮明對比」。

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質疑高薪聘退休公務員抗疫做法不妥

葉劉又指，政府在籌組抗疫團隊時仍存在上述思維，依照公務員薪酬級別向退休公務員組成的義工團隊支付相當豐厚的酬勞，但香港危難當前，有成千上萬的社區義工不辭勞苦、無償地為新冠患者服務，他們近距離服務病人時大多缺乏保護措施，有些人因此受感染。葉劉表示，政府以厚酬吸引退休公務員參與抗疫，實屬不妥。

疫情退卻後，葉劉認為有必要改變公務員體制內的價值觀和思維模式，建立有擔當和具號召力的領導層。

保安局早前成立抗疫特遣隊，負責管理社區隔離酒店等工作，招聘多名紀律部隊前高層加入，其中前消防處處長李建日已被委派為抗疫特遣隊的主管。