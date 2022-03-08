韓正促公務員全力抗疫　葉劉：公僕慣等指示　政府高層似未懂調配

主管港澳事務的國務院副總理韓正，昨日（7日）在北京人民大會堂接見港區人大代表。其中港區人大代表陳勇引述指，中央支持特區政府落實主體責任抗疫，強調那不是特首「一個人的事」，政府各政府部門都要全力以赴，全體公務員要以老百姓的生命安全和身體健康為重。

在過去一段時間，公務員曾被質疑在防疫工作上未夠全程投入，甚或獲安排在家工作；亦有政黨人士質疑，為何地區工作者「飛沙走石」到處奔波協助居民的同時，公務員卻可以慢慢「等候徵召」。

曾任職公務員多年的新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，公務員的特性一定是等待徵召，問題是領導層如何調配這些人手，港府在過去一段時間似乎未懂得妥善規劃，以至對外釋出一些「公務員閒著沒事做」的觀感。



顏汶羽質問：為何要地區工作者「做埋政府嗰份」

民建聯立法會議員顏汶羽近日在社交網提到，不明白為何地區工作者在前線拼搏，為市民搜羅防疫物資時，公務員反而可以「在家候命」。他回覆《香港01》記者指出，站在市民角度，眼見如此多人確診後在家等待支援，但政府的支援熱線可以「打極都唔通」，當然會質疑政府18萬人手去了哪。

他指：「我們現時日日在地區做支援工作、為居家隔離人士提供防疫資訊，這些工作原本不是我們（地區工作者）負責，政府才是主力，我們是輔助，但現時的情況是完全沒有政府部門理會他們，至起碼用家體驗是這樣。如果政府真的為市民福祉著想，18萬公務員總動員投入支援，我就不信有電話會沒有人聽。」他表示，政府許多部門平時都有面向市民的經驗，如康文署、1823等，

顏汶羽指出，從韓正副總理今日提到公務員的說法，可見中央官員對於香港市民面對的問題一清二楚，期望特區政府真正做到資訊清晰、妥善協調及總動員，不負中央和香港市民的期望，也不要浪費了中央給予的那麼多抗疫支援。

葉劉：近日已開始有改善

葉劉淑儀指出，絕大部分公務員當然需要等候上級的指令，問題在於高層領導如何調配。她指內地與香港工作文化不同，內地一有什麼天災人禍，相關地區的官員一定要走上前線協助指揮，「完全冇假放，冇晒朝九晚五」，但香港公務員可能習慣相對穩定的工作時間、靜待上級指示。所以從內地官員的角度，或會覺得很奇怪，為何香港公務員有如此多人力資源尚未動用。

葉劉指出，政府安排僱員在家工作原意是減少人流，但實行下來發現一些公共服務停止其實對社會影響太大，而且可能給予外界「唔使返工」的錯覺。她認為，政府在過去一段時間未懂得如何妥善運用這些人手，但近日似乎已開始有所改善，陸續積極調配不同部門和職級的人員參與抗疫工作，如地區圍封強檢，以至有報道指全民檢測將會徵召大量公務員人手，甚至立法會這些公帑支薪的機構的員工都可能要加入。