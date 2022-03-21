政圈風聲｜政府研放寬防疫限制　解除禁飛令　初期或逐步放寬堂食

本港第五波疫情重創各行各業，特首林鄭月娥今日（21日）將公布防疫中期檢討的路線圖，交代4月20日之後的狀況，如何在防止疫情反彈的同時，做到「分階段放寬」防疫措施。

綜合政界評估，4月20日並非「絕對死線」，政府會繼續審視疫情的發展，如果在此之前疫情明顯好轉，不排除提早放寬社交距離措施。目前具體方向仍在構思階段，但預料放寬的步伐會相對緩慢，例如從逐步放寬食肆堂食時間、戶外活動等開始著手。此外，林鄭將宣布解除針對9個國家的「禁飛令」，抵港者檢疫日數可減至7天



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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林鄭將公布「如何分階段放寬」

林鄭月娥日前指，有強烈感覺市民對防疫政策的容忍力下降，以及金融機構對香港隔離情況失耐性，故就一系列措施進行中期評估，包括正考慮讓抵港者的14日隔離期減至7日，亦會交代是否進行全民強制檢測。

林鄭提到，儘管2月22日公布防疫措施的時候指出，所有措施應該會延續至4月20日，但政府也會作中期檢討，到底在什麼情形下才能決定放寬社交距離措施，必須視乎疫情，但盡可能早點向社會或商業處所說明究竟在4月20日後是什麼情況、用什麼方法、如何分階段放寬。

林鄭月娥在記者會上指，會爭取在今日（3月21日）公布中期檢討內容。

政府明白市民「煩躁」 關鍵還看專家意見

有消息人士指，在短期內放寬社交距離措施的機會相信不大，因為現時每日新增個案仍是五位數字。不過，政府完全明白市民對於長期難以活動的煩躁，「都知呢排雜音愈嚟愈多」，所以只要疫情有明顯的下降、好轉，不排除政府會提早放寬個別社交距離措施，4月20日並非硬性規定。

該人續指，林鄭昨日在記者會上表示「爭取」今日公布新消息，所指的是綜合政府專家顧問的意見。他指，留意到近期專家在媒體上各自發表了一些言論，但這些意見尚未整合，政府抗疫督導委員會暨指揮中心，作決定時始終未有所依據，其中專家組的意見佔相當的比重，因此政府正等待集合所有專家顧問，一起商討對策，待形成共識後再行公布。

至於具體措施，另一消息人士指政府內部以及行政會議都未有仔細討論，現時仍在構思階段，但總體原則是按照疫情的發展，逐步有序地放寬個別措施，步伐會相對緩慢，「例如會唔會係堂食放多一兩個小時、放寬一啲戶外活動規定？呢啲都係考慮範圍，總之無可能一步登天」。

林健鋒：長時間對外封關 人才將一去不返

身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒指，不確定政府目前如何打算，亦不能透露有關行會討論內容，但站在工商界立場，大家對早日通關、放寬限制措施已「望穿秋水」，總要讓大家看到「隧道的出口」，否則市民對防疫措施感到迷惘，難以說服他們繼續配合政府。

他又指，香港作為國際金融中心，需要在穩定疫情的前題下與世界工商金融專業人士保持聯繫，讓經濟逐步回復正軌，近期聽到愈來愈多人反映，海外企業由於無法忍受香港的航班熔斷、檢疫隔離等的機制，將高層管理人員調往新加坡等地：「𠵱家就話暫時，如果時間太長隨時一去不返，對香港競爭力好大傷害，點都要作啲調整。」

管浩鳴促重開宗教場所

另一邊廂，政府長時間關閉戲院、文藝表演場地、體育館等處所，亦導致大批相關打工仔失業，長時間朝不保夕的生活亦導致一些從業員索性轉行，導致長遠人才流失。立法會體演文出界議員霍啟剛日前再度去信林鄭月娥，要求政府交代清晰的重開準則，質疑「為什麼髮型屋可以開業，食肆中午可以堂食，但毫無身體接觸的文化及體育運動要被禁止，觀眾卻不能戴著口罩、保持社交距離觀看演出和電影？」

政府2月8日宣布收緊社交距離措施，表列處所範圍首次擴至涵蓋宗教場所，須關閉至4月20日。身兼聖公會教省秘書長的立法會議員管浩鳴亦去信林鄭，指抗疫是漫漫長路，不能忘記市民在精神和心靈上的需要，強烈建議政府盡快容許宗教場所適度開放，以「疫苗通行證」、限制進場人數為條件。