施榮懷隔離22天終出院　正居家監察　質疑仍未獲發綠碼：政令不通

全國政協委員施榮懷在兩會前確診，留醫深圳市第三人民醫院，經過22天的隔離治療、兩次CT值達40後，終於上周四（17日）出院。他目前正進行7日居家監察，預料之後到全國各地處理公司事務，4月中始回港。

不過，施榮懷仍未回復真正「自由身」，因至今仍未獲綠色健康碼，他指根據國家衞健委最新修訂，理應3月17日已獲發綠碼，質疑省市有關部門做法對康復者不公平，某程度是「政令不通」。



衛健委調整診療方案 CT值35可出院

施榮懷2月24日赴深圳隔離檢疫，等候前往北京參與兩會，期間核酸檢測結果呈初步陽性，無法出席兩會，並須在深圳隔離。施榮懷早前指，內地要求轉陰性的CT值達40，比香港嚴格得多，如被驗出陽性隨時面對超過一個半月的隔離生活。

國家衛健委上周一（14日）印發第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》，規定只要連續兩次核酸檢測的CT值均大於或等於35即可出院；出院後安排，亦由14天隔離管理和健康狀況監測，改為7天居家健康監測。

施榮懷向《香港01》表示，在深圳一共被隔離22天，兩次CT值均達40後，終在周四（17日）出院，目前在深圳進行7天居家檢測，及後會到各地處理公司事務，預計4月中回港。

深圳市檢測情況。（中新社）

深圳前往其他省市須再隔離

不過，施榮懷表示，根據國家衞健委最新方案，他理應3月17日已獲發綠碼，但至今仍是紅碼，強調出院時已有「解除隔離通知」，說明已完成「國家強制檢疫」過程。他說，7天居家監察屬「自覺」要求，只牽涉所住社區是否認可和接受，質疑「將一個已完成隔離人士的權利進一步限制，這是典型的為保護自己地方的『層層加碼』。」



施榮懷指，若他要離開深圳前往其他省市，當地又要求隔離7至14日不等，因深圳屬中高風險地區，變相不斷被隔離，對此感無奈，質疑這是剝削康復者的綠碼，某程度反映「政令不通」。