通關｜林鄭未正面回應是否優先與內地通關：不需就今日報告作結論

特首林鄭月娥今早（21日）公佈最新防疫抗疫措施，包括由4月1日起，政府將取消現時歐美等9個國家的禁飛令，並會理順抵港本港居民港的檢疫安排。被問到一旦疫情受到控制，是否將優先考慮與內地通關，而非開放國際邊境往來，林鄭月娥未有正面回答，僅說中期評估為階段性報告，制定長期公共衛生戰略時，香港與內地、國際的聯繫均須考慮，認為公眾不必就今天的報告對抗疫或通關目標作結論。



林鄭月娥表示，今日公布的消息僅為階段性報告，目的是為本港企業及市民提供指引，助制定更長期的目標及計劃。她指政府將廣泛諮詢不同持份者，冀整合一套更長遠的發展路向，顧及社會和經濟發展，針對性地應對任何公共衛生危機。

她又指，當局不僅要應對這一波疫情及新冠病毒，還須考慮未來的可能有新一波疫情及或流行病毒，政府須監察並研究流行病發展，留意世界衛生組織的看法，同時仔細聽取本地和內地專家的意見。

林鄭月娥呼籲公眾不必就今日的公告對抗疫目標作任何結論，指香港是國際商業及航空樞紐，須考慮的不僅是與國際的連結，還有本港與內地的聯繫。她指，國際企業選擇來港投資，是因為他們可透過本港進入內地及亞太區市場，因此制定任何長期公共衛生策略時，必須考慮到維持香港及內地，還有香港與國際的聯繫。