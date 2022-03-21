全民檢測暫緩︱林鄭諷有立會議員力推強檢　促施壓者反思代價

特首林鄭月娥今日（3月21日）在疫情記者會中，公布「中期檢討」防疫措施的內容，除4月20日各類處所重開有望外，最重要內容莫過於暫緩全民檢測。

林鄭月娥更不點名指，「有啲立法會議員」過去一段時間經常說全民檢測「有心做就做到」，但連內地專家來港視察後都承認，香港有一些條件與內地相差很遠，如果強行做起來，代價大之餘效果亦成疑問，呼籲這些人反思。



全民強檢每日需8萬人手：沙盤推演後發覺一啲都唔簡單

林鄭月娥指，如果真的要做全民強檢須做大量預備工作，基於總受檢人數約有720萬，包括本港居民及非本港居民，涉及500個檢測站、每日運作14小時。

每日受檢人數如以3天為一周期，即每天要檢測240萬人，每日要8萬人手工作，其中資訊系統需要1,200人，因要網上預約，否則市民會投訴要排長龍。如果以兩更制，運作這些檢測站每日需要4.5萬本地人手，內地採樣員如每日分4小時一更抵港需要9千人。由於樣本要過境，所以運送採樣員及樣本的司機需要2,500人；運送染疫市民的司機需要1,800人；為市民提供24小時熱線支援的需要3,000人；紀律部隊要維持檢測站秩序的人數，需要2.1萬人。

林鄭月娥指，財政開支已非重點，因為抗疫不是以錢衡量，而是客觀上有沒有這個能力，「所以我都喺呢度講一句啦，我聽到好多嘅人士，包括有啲立法會議員：『唉你哋有心做就做到架喇』，可以一個禮拜做三次。我哋經過咁緊密嘅評估、沙盤推演，甚至每一個程序去走，係發覺一啲都唔簡單。」

▼3月20日 觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼



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促向政府施壓者反思

她指香港情況始終和內地不同，連內地專家都果斷、坦白地表示，本港社區組織動員能力很弱，「佢都好客氣話係『比較弱』，但其實係『好弱』」。例如市民手機一接收到訊息就要下樓檢測，內地有良好社區組織動員能力，做到「不落一戶一人」，每戶每人都去檢測，才滿足到全民強檢的目標，如果經常都漏掉一部分人，內地專家提醒那就要認真考慮動員因素。

林鄭月娥坦言，即使有法律基礎，也不是百分之百做得到，例如現時圍封強檢總是會有人未能遵守，昨日的違規比率（如無帶手額、無做檢測等）最高的大廈達16%，有個別大廈的不應門比例更高達29%，所以這在香港要做到全民覆蓋，恐怕是很大挑戰。

她強調，今日所指的不是全民檢測「完全唔做」，但背後一定要作很精細的評估，令效益遠遠大於代價，以最少的代價做到最大的防控效果、最大限度減少疫情對經濟的影響，這些因素在全民檢測上都適用。「如果佢動用好大嘅代價，實現到唔係好大嘅防控效果。整個社會，唔單止特區政府，好多到今朝仍然係俾緊壓力，叫我哋做全民強檢嘅人士呢，都要反思。」

立法會議員田北辰今早在電台節目指，現時應該盡快做全民檢測，以分隔確診患者與陰性人士後，放寬社交距離措施，恢復經濟活動。