昨稱或有緊急豁免「我唔知」　林鄭今解畫三次都參與：無溝通問題

特首林鄭月娥昨日（23日）出席立法會答問期間，有議員關注政府動用《緊急法》準則，林鄭回應指政府有法必用，如果任何現行法規窒礙抗疫工作，必定會再使用《緊急法》，但曾具體用過在什麼地方，細節交由政務司司長解釋：「可能批咗一啲情景，我係唔知。」

林鄭今日（24日）出席例行抗疫記者會期間，否認政府內部溝通出問題，但認為使用《緊急法》的授權已交給政務司司長李家超，因此細節交由對方回應較合適，但「唔等於我唔知」。



昨稱「可能有啲情景唔知」 今指「三次都參與」

昨日林鄭回應選委界議員簡惠敏提問時，指「有關（緊急法）使用的授權是給予了政務司司長，所以我在今日不想重點或全面簡介，因可能他批准了一些情景是我不知道的」。其後政務司司長辦公室傍晚發新聞稿，解釋《緊急法》過往的使用情況。

時隔一日，《香港01》記者今早問及，為何特首會不知道《緊急法》的動用情況，是否政府內部溝通有問題。林鄭回應指，政府沒有溝通問題，不過昨日議員的問題問得很具體，包括用在什麼方面、用了多少次，實際上行政會議當日決定，將授權交給政務司司長，所以更準確的回覆應是由他發出，而同日下午政務司司長辦公室也已發放詳細資訊。

應梁君彥要求短答 唔等於唔知政府發生咩事！

林鄭強調三次法律豁免「我都知，有參與」，包括就中央援建落馬洲河套區應急醫院、以及社區隔離與治療設施的工程；讓內地醫護人員可不受香港醫療規例限制，免註冊與本地醫護合作；行使豁免權，讓安老院舍可使用牌照批准以外的適合地方，分隔及照顧確診長者與非確診長者。

她解釋，昨日答問會是只有3分鐘的「短問短答」，一個半小時只得約20位議員可以提問，所以立法會主席梁君彥都要求回應盡量簡短一點，「但唔等於我唔知政府發生緊咩事！」