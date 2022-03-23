疫情｜林鄭與內地專家會面　亞博實行中西醫協作

行政長官林鄭月娥今日（23日）與在港考察的內地專家會面，就疫情發展和特區政府採取的措施交流意見，食物及衞生局局長陳肇始和醫院管理局行政總裁高拔陞等亦有出席。



內地專家促進了兩地醫護在治療方面的交流和合作，包括在亞洲國際博覽館的社區治療中心實行中西醫協作。



感謝專家提出中肯務實意見

林鄭月娥感謝中央對特區抗疫的全力支持，派出三批專家到港，考察和指導特區抗疫工作，又指專家在不同範疇提出中肯務實的意見，林鄭月娥就此表示衷心謝意。

林鄭指，內地專家促進在亞洲國際博覽館的社區治療中心實行中西醫協作，更好發揮中醫藥的應用策略，減低輕症變重及紓緩病情。特區政府會繼續探討如何進一步發揮中醫藥治療和預防新冠病毒功能。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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林鄭強調，第五波疫情急升情況雖然受到遏制，但政府絕不鬆懈，會繼續全力落實「減重症、減死亡、減感染」，除了採取針對性的檢測工具以盡早在社區揪出感染個案外，亦會加強實施分層分流的治療及隔離策略，根據病情緩急輕重，向患者尤其是長者提供適切支援，同時提升「一老一幼」的疫苗接種率。

林鄭月娥說：「特區政府十分感謝各內地專家不辭勞苦來港考察和指導，將其觀察和建議與我們分享，助力特區抗疫。特區政府會繼續密切監察疫情發展，聯同專家研判，廣泛聽取各界意見，制訂並推行多項針對性的防疫抗疫措施，帶領特區走出『疫』境。」