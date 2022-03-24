林鄭︰已請求中央另派中醫專家隊援港　內地中醫藥抗疫適用於香港

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今早（24日）公布，運用中醫藥為香港抗疫開闢一條新路，已向中央提出，希望再派中醫專家組支援本港抗疫。現時，廣東省著名中醫教授張忠德，已抵港與醫管局行政總裁高拔陞合作。高拔陞亦稱，中醫藥有助長者便秘、胃口欠佳、肚漲等、怕凍、乏力等情況，希望中醫藥能進一步提升服務



林鄭又指出，70歲或以上長者已接種首劑疫苗為71%、接種兩劑為57%，即本港有近28萬人仍然未接種疫苗，認為情況極不理想，呼籲港人一定不能放鬆。



運用中醫為抗疫開闢新路

林鄭月娥表示，同意內地專家所建議，參考內地以中醫藥抗疫方式，認為適用於香港。昨日中國工程院院士張百里亦提出，香港應充分借鑑內地抗疫經驗，運用中醫藥為香港抗疫開闢一條新路，以推動中醫藥發揮更大的作用。她相信有另一支內地中醫專家組來港，將對本地工作有極大幫助。

林鄭指，為針對中醫藥應用於香港抗疫，因此已向中央提出，希望再派中醫專家組支援本港抗疫，當中包括廣東省著名中醫、廣東省中醫院副院長、廣州中醫藥大學副校長，亦是廣東省著名中醫的教授張忠德。她稱，醫管局行政總裁高拔陞，最近與張忠德已有不少接觸。

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28萬名70歲以上長者仍然未接種疫苗

林鄭亦再次呼籲市民接種疫苗，強調應盡快安排家中或院舍的長者打針。她指截至昨晚，70歲或以上長者已接種首劑疫苗為71%、接種兩劑為57%，換言之，本港有近28萬名70歲以上長者仍然未接種疫苗，認為情況極不理想。

林鄭稱，昨日傍晚與抵港的幾批內地專家開會，專家認為過去一段時間，本港為進一步推動「三減三重一優先」（即全力減死亡、減重症、減感染；處理重點人群、重點場所、重點機構；以及長者優先），已打下堅實基礎，認為「一定收到好效果嘅。」

惟現時每日仍有200多宗死亡報告，住院長者的比例高企，病重的風險較高，同時長者接種兩劑疫苗的水平不高，院舍爆疫亦時有發生，因此建議港人一定不能放鬆。

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中醫藥有助減輕病徵

醫管局行政總裁高拔陞公布，亞博館獲內地中醫專家幫忙，帶來服務的提升。例如張忠德領導一批經驗豐富的中醫，每日進場巡病房數次，並為病人診治；更與西醫醫療團隊組成隊伍討論治療方案。他指，亞博館內有不少長者，初步知悉中醫藥為長期病患，及病徵控制帶來莫大幫助。

高拔陞稱中藥有效紓緩病徵 包括咳嗽、喉嚨乾及改善長者便秘

高解釋，內地已獲豐富的經驗，中醫藥能有效紓緩新冠病毒的常見病徵，包括咳嗽、喉嚨乾、消化道症狀等；更有助改善長者便秘、胃口欠佳、肚漲、怕凍、乏力等情況。他希望兩地緊密工作能進一步提升服務，指急症室雖然附有中醫服務，但認為服務進一步提升，病人將獲得更大裨益。

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陳肇始詳解預防、治療、康復工作7大範疇

食衞局局長陳肇始亦提到，已聯同醫管局及中醫業界，總動員推動展開預防、治療、康復，共3方面的工作，包括以下內容︰

．預防

1）8間中醫診所教研中心提供門診服務，聯同地區康健站舉辦活動；

2）透過約5億元中醫藥發展基金優先批出防疫相關項目，如推廣中醫、提升中醫裝備、鼓勵遙距診療；

3）專家團隊因應本港氣候及患者病徵，如浸大研發中醫顆粒沖劑，並研究提升生產量



．治療

1）已有170名病人參與940次中醫診療服務，並設免費中醫諮詢熱線，2月中旬至今處理近3,000宗查詢，日均數百宗。

2）向家居隔離患者提供免費中醫遙距診症，服務包括診症及送藥，首階段有2萬人受惠。

3）中央援況的3款中成藥已分發逾128萬盒，透圍封強檢、社區隔離設施、中醫診所教研中心、中醫業界、社區團隊等途徑派發。



．康復

1）18間中醫診所為出院病人提供康復服務，療程10次，費用全免，逾4,580人參與。由於康復者數目眾多，每日有數百人參與。



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院舍中醫診療服務有約160多間參加 已提供3200次診症

問到中醫診療服務的最新情況，陳肇始回應指，除了亞博館外，不同地方如社區隔離設施、家居隔離居檢疫人士，亦接受服務及中醫藥物。家居隔離患者方面，在中醫藥發展基金的協助下，已推出資助計劃，助中醫師為家居隔離患者，提供免費遙距診症服務，配額共2萬個。現時服務已開展兩日，每日均服務數百人。

陳亦特別提到安老院舍的爆發，指醫管局已牽頭與大學、中醫藥業界、中醫學會等非政府機構，共同向院舍提供中醫診療服務，包括遙距中醫診症及外展服務，措施為回應「長者優先策略」。現時，已有約160幾間院舍參加，並提供約3,200次診療服務。