曾國衞：全民檢測準備工作沒有白費　有需要可隨時實施

政府早前表示暫緩全民檢測，負責統籌相關工作的政制及內地事務局局長曾國衞表示，全民強檢的籌備工作沒有白費，到時機合適會立刻實施。



曾國衞表示，全民檢測的準備工作不會白費。（資料圖片）

聽取內地專家意見 暫緩全民檢測

曾國衞接受《中新社》訪問時表示，政制及內地事務局除了負責日常與內地的協調之外，還要負責提升核酸檢測能力，同時要籌備全民檢測及其細化方案。他舉例，中港兩地組成5個專班，對接內地支援香港抗疫的工作，政制局就負責居中協調。

行政長官林鄭月娥宣布暫緩全民檢測，曾國衞引述內地專家指，全民檢測要在疫情初期或後段收尾時進行才能發揮最大效用，目前目前香港要用有限的資源集中處理眼前更重要的事，包括減少死亡、重症和感染等。所以後來聽取了專家的意見，以科學為本考慮，暫緩全民檢測。

他強調林鄭亦表示不是不做全民檢測，稍後當時機合適、條件具備，仍會積極考慮使用此手段，指相關工作沒有白費，所有已具備的方案和相關籌備，若有需要都會立刻實施。

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內地檢測員樂意來港 工作非常順利

曾國衞又表示，第五波疫情2月初爆發，當時的核酸檢測能力約為每日10萬次，隨着設立多個氣膜實驗室，檢測量大幅增至每天30萬次。而中央幫助下引進內地約500名檢測員和100多名採樣員，以及檢測車輛，亦大大增加了香港核酸檢測能力。

他透露有不少內地採樣員和檢測員，曾在2020年來港參與社區檢測工作，指他很樂意來港，令他非常感動，又指目前他們在港工作非常順利。