林鄭否認放棄全民檢測：或待疫情尾聲　感謝梁萬年肯定暫緩非躺平

特首林鄭月娥今日（23日）於例行疫情記者會上表示，雖然較早前公布暫緩「全民強制檢測」，但重申政府沒放棄此計劃，只是要掌握好時機，有助達到政府的目標就「一定會做」，而「暫緩」決定對並不影響政府繼續興建隔離設施，因為要預防疫情再一次爆發。

林鄭特別感謝國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，幫助說明香港暫緩全民強檢並非「躺平」。



梁萬年。（資料圖片）

指梁萬年肯定「暫緩」決定：防疫吸納梁意見

林鄭月娥指，十分感謝梁萬年早前來港考察，提供了很多寶貴意見。當前的疫情重點工作，有不少都已經吸納對方意見，例如減死亡、減重症、減感染，優先救治長者，以及四個集中：集中患者、集中專家、集中資源、集中救治，更精準醫治病人。

她提到，梁萬年特別回應香港暫緩全民強檢：「我好感謝佢肯定我哋呢個做法，亦都為我哋解釋呢個並不是非躺平，其實呢個係更加精準、更加科學為本，掌握好個時機，然後將我哋嘅措施用喺最有效地方。」

+ 2

全民強檢原則不變 重推視乎時機或疫情尾聲

林鄭續指，推行全民強檢的大原則始終一樣，專家也有共識，如果到了疫情末段，全民強檢有助於達到盡早結束疫情的目標：「咁我就一定會做喇！」她說政府不會計較資源，也會預早告訴市民涉及的程序，不希望市民收錯訊息，所以要在此清楚說明目前狀況是「暫緩」，重點放在治療及檢測上。

政府2月22日宣布學校提早放暑假，其後官員都有解釋，學童放假及校舍騰空都有助配合全民強檢的推行，包括改作採樣站及隔離設施。被問到現時「暫緩」、其後「重推」時學校已復課會否形成缺位，林鄭只是簡潔回應，指騰出學校作為全民檢測場地並不是唯一因素，其後大篇幅解釋，停課決定最重要的理由，實際上是減少學生在上學放學時可能引起的人流、從而增加病毒傳播風險。

林鄭月娥出席例行疫情記者會。

暫緩非咩都不做：相反是更精準處理疫情

林鄭表示，不做「全民強檢」不等於什麼都不做，而是剛好相反——更精準處理疫情，正如梁萬年所言，現時需要更大規模做好核酸檢測、用好快速測試，以找出本港感染情況。正如2月底開始由於檢測能力追不上、而一度叫停的強檢公告，都開始恢復，最新有10個地方居民要做強制核酸檢測。

她說，即使有人不同意，現時都每日封區強檢，並為家居檢疫提供更多支援，包括西醫和中醫。政府很快會聯同地區團隊、抗疫連線、宗教組織等，於全港派發抗疫服務包。