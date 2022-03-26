羅致光承認責任：院舍爆疫經驗慘痛　打頭陣檢討旨在改善未提問責

今波疫情重創香港，至今奪去近7,000條人命，坊間有聲音要求成立檢討委員會查找不足，特首林鄭月娥6天前表明對建議持開放態度，認為可全面檢視政府、民間或機構行為，特別提到長者死亡群組及安老院舍。林鄭今早（26日）聯同勞工及福利局局長羅致光出席抗疫記者會，宣布院舍檢討將打頭陣，由勞福局常任秘書長劉焱牽頭，設立政府內部跨部門工作小組，檢視並加強院舍抗疫能力，首次會議下周舉行。



羅致光表示，進行內部檢討是要吸收慘痛教訓，為可能出現的第六波疫情做好準備。他坦承安老院舍大爆疫，病亡慘重責任一定在勞福局，雖然在第五波疫情之初已知道須增加檢疫設施，惟個案增長幅度之快甚於設施加建速度，人力及設施都未能追上，強調變種病毒傳播增加，兩年前的標準及措施已不足作感染控制，檢討後將提出改善方案，跨部門協作，包括可能為院舍安裝空氣調節系統等，應對隨時來襲的疫情。



林鄭聯同羅致光出席抗疫記者會，宣布院舍檢討將打頭陣，由勞福局常任秘書長劉焱牽頭，設立內部跨部門工作小組，檢視並加強院舍抗疫能力。

內部檢討跨局跨部門 只為加強院舍抗疫能力

羅致光表示，因應第五波疫情抗疫工作不足，並預備第六波疫情來襲，跨部門工作小組成員將包括食物及衞生局、衞生署、醫院管理局、發展局及機電工程署代表，就院舍抗疫工作作檢視及提改善建議，首要工作是改善院舍通風設施，以及提供防疫指引及守則。

今波疫情，染病死亡的個案中，超過一半是安老及殘疾院舍院友，涉及3,685條人命，亦佔了全港院舍人士的5%。羅致光表示，當中安老院疫情於3月6日達頂峰，單日有73間安老院舍出現個案，3月7日前的14天，確診院舍長者更高達14,000人，所幸數字近日回落，最近14天確診數字已回落至971人。至今，全港逾九成安老院都爆出疫情。

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院舍通風問題前年已知悉 將是改善重點

羅致光指，院舍自第三波疫情開始出現確診個案，經過專家視察評估後，當時已考慮到通風問題，但重新改裝通風系統工程大，因此當局於2020年的第三波疫情開始，為院舍增添空氣清新機，但變種病毒Omicron可在短距離透過空氣傳播，兩年前的標準及措施已不足作感染控制，因此跨部門小組將針對近期經驗以及專家意見，盡快提出改善方案，進行跨部門協作，為第六波疫情隨時來襲做好準備。具體方案不排除任何可能性，包括幫助院舍重新安裝空氣調節系統，或進行大型工程。

被問到院舍爆疫責任誰屬，羅致光表示，疫情開始至今，處理安老院舍的責任一定在勞福局。他指，第五波疫情之初已明白須增加檢疫設施，但個案增長幅度快過設施加建速度，對近日有業界說政府「慢一步」，羅致光形容說法「非常客氣」，坦言當局人力及設施未能追上作支援，定會吸收今次慘痛經驗，完善及準備往後工作。