第五波疫情｜性命攸關　為長者盡快接種疫苗

新加坡政府周四（24日）宣布從下周起放寬社交距離措施，社交聚會人數從5人放寬至10人，大型活動限制亦會陸續解禁。同時，新加坡亦會取消對已完成接種疫苗旅客的入境限制，並透過疫苗氣泡等框架，盡快讓新加坡人更容易出國外遊。總理李顯龍形容，Omicron病毒引發的感染高峰已經過去，而且由於新加坡社會已逐漸達到群體免疫的水平，他認為目前已經是放寬防疫限制的時候。



新加坡的疫情已逐步邁向尾聲，過去七日的個案數字不但已經回落到千位水平，死亡個案更已跌至個位數字。相比香港每日仍然過百宗的死亡個案，本港疫情明顯地仍然令人憂慮。有一些人問為什麼目標清零的香港比起與病毒共存的新加坡疫情更差，但其實新加坡全國已超過9成人口接種疫苗，而長者的疫苗接種比率更高達95%，這些數據本身就值得我們細心參考。

其實新加坡當地全國已超過9成人口接種疫苗，而長者的疫苗接種比率更是高達95%，這些數據本身就值得我們細心參考。（資料圖片）

為什麼仍未為家中長者接種疫苗

早在這一波疫情爆發之初，香港的長者疫苗接種比率就持續偏低。70歲以上的長者接種比率在今年年初仍不足4成，而80歲以上的接種比率就更只略高兩成。事實上，自去年年底特區政府就不斷為長者接種疫苗，尤其是居住在安老院舍的老人家。負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權多次落區解釋疫苗的效用，並邀請醫護人員舉辦醫學講座，甚至進一步簡化程序，讓有意打針的長者可以在外展醫療隊在場的時候即時接種疫苗。

然而，截至周四院舍內已接種第一劑疫苗的70歲或以上長者仍只有71%，政府早前就指有超過10%院友家人曾遞交書面反對打針因而無法為長者接種疲苗，值得社會思考到底是什麼的原因令有一些人仍然拖延目前對長者最為重要的保護措施。

外展醫療團隊為臥床長者接種疫苗。（蔡正邦攝）

香港的長者疫苗接種比率差不多是全球各國地區中最低。即使相對較遲推行疫苗接種計劃的台灣，當地65歲以上的長者接種比率亦已達87.3%。而其實全球各國的經驗都早已說明疫苗對保障市民健康的效用，特別是長者假如不幸確診，不少研究都指出接種疫苗可以大幅減低死亡風險。甚至是以新加坡早前大量的確診數字來看，70至79歲以上未有接種疫苗的長者死亡率是7.2%，但相對同一個年齡組別已接種疫苗則只有0.76%，疫苗效用其實已經是顯而易見，不值得一些家人仍然執着於以「懷疑論」的眼光看待疫苗，因而把家中的長者或安老院舍的父母暴露於死亡風險之中。

病毒面前沒有人可以心存僥倖

目前安老院舍以及長者已經成為了這一波疫情的犧牲品。行政長官林鄭月娥周四再次呼籲，愛惜居住在院舍或家中長者的家人應盡快安排他們接種疫苗，並形容香港目前仍然有28萬70歲以上的長者未有接種，情況並不樂觀。而她在周五（25日）亦再被問及有指政府打算即使家人反對，但在醫生評估後仍然直接為缺乏認知能力的院友接種疫苗，她未有否認相關計劃，但卻承認家人反對是目前困擾政府的現實情況。

林鄭月娥在周五（25日）再被問及有指政府打算即使家人反對在醫生評估後仍然直接為缺乏認知能力的院友去接種疫苗，她對有關措施雖未否認，但卻承認家人的反對是目前困擾政府的現實情況。

面對這一波疫情已造成6千多人死亡，接近9成是未有接種兩劑新冠疫苗，而且大部份都是來自安老院舍的長者。這一場被形容為「可預見的悲劇」事實上已是每一個香港人心目中的一根刺。政府未來的工作當然應該是更積極地推動長者的疫苗接種計劃，盡量向他們解釋疫苗的效用以釋除疫苗疑慮。但與此同時，如果市民仍然以「多一事不如少一事」或者僥倖心態，反對或者勸阻家中長者接種疫苗，亦可能增加了家中老人家的死亡風險。畢竟病毒面前沒有人可以心存僥倖，每人都應該盡量勸喻身邊的長者盡快接種疫苗，以策萬全。