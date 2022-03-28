疫情｜林新強爭取安排父母陪入院照顧病童　黃元山：堅持家庭友善

第五波疫情感染人數高企，兒童和長者成高危一族，更接連有兒童因感染新冠肺炎死亡及重症個案，立法會議員林新強和黃元山今（28日）召開聯合記者會，促請政府正視兒童住院問題，並發出一致及清晰的流程指引，免得家長心慌。



立法會議員林新強和黃元山召開記者會，促請政府正視兒童住院問題。

林新強指，曾收到朋友查詢，有關兒童染疫後續安排，有家長稱因為政府不予家長陪同到醫院照顧小孩，一旦小朋友確診了都不敢申報個案，希望留在家中照顧病童。林新強表示，3月中旬已向政府提交詳細建議書及範本，希望政府盡快澄清，並設清晰指引讓父母安心，惟得不到任何回覆，「我哋畀埋詳細做法都收唔到任何回覆，感到非常失望，希望政府同醫管局正視問題，而家唔係躺平嘅時候。」

他又指，讓染疫兒童由家長陪同，可減輕對兒童因染疫而造成的創傷，減輕醫療系統的負擔。

身為兩孩之父的黃元山表示，對很多家庭活在焦慮和徬徨當中感同身受，全因政府的措施欠一致和透明度，使得家長在小孩染疫後不知所措。他指，政府在各項治療及隔離設施，都應要堅持家庭友善原則，優先安排同一家庭的成員一同處理。在隔離前除了衡量居住環境是否合適隔離，亦應當一併評估精神健康，為他們提供合適的精神健康支援，致力減低抗疫對兒童健康的影響。