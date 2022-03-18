新冠疫苗｜訪兒童接種中心　林鄭：接種可為回校上課締造條件

行政長官林鄭月娥今日（3月18日）在公務員事務局局長聶德權陪同下，到訪香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心。她呼籲家長即時行動為年幼子女安排接種疫苗，以減低他們一旦染疫所帶來重症或死亡的風險，同時為學生回校上課及進行各項學習活動締造更有利的條件。



林鄭月娥到訪港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，聽取香港大學醫學院院長梁卓偉和港怡醫院執行總裁曾慶亷介紹中心運作，包括為兒童接種復必泰疫苗所需特別的疫苗稀釋程序，並與醫護和工作人員交談。她感謝港大和港怡醫院具豐富經驗的醫護團隊悉心照顧兒童的需要，令他們在舒適和安全的環境下接種疫苗。她亦感謝家長和學校教職員響應政府的呼籲，安排兒童到中心接種疫苗，保障他們的健康。

至昨日兒童接種率為56.1%

新冠疫苗接種計劃今年1月21日開始涵蓋五至11歲兒童，其後科興疫苗的接種年齡自2月15日起降低至3歲。林鄭表示，截至昨日，已接種第一劑疫苗的3至11歲兒童超過29萬，接種率為56.1%，即約有23萬名兒童仍未接種。

為提高兒童及青少年接種率，政府提供不同途徑便利學校安排團體接種，包括安排流動接種站或外展隊到學校、以團體預約形式到社區疫苗接種中心或衞生署轄下指定的學生健康服務中心等。政府亦會在一些接種中心為學校預留名額作團體預約，方便學校安排。