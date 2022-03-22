疫情｜機構推免費兒童視像診症服務　每日名額100個　可送藥上門

第五波疫情下，兒童成為高危群體之一，有快速測試品牌宣佈推出視像診症服務，為12歲或以下新冠病毒檢測呈陽性結果的兒童及其家庭，提供1,500次免費普通科醫生視像問診連三天基本藥物及送藥上門服務，盼可減輕染病家庭的負擔。



快速測試品牌INDICAID 妥析表示，由明日（23日）至4月14日提供 INDICAID Care視像診症服務，為12歲或以下新冠病毒檢測呈陽性結果的兒童及其家庭，提供1,500次免費普通科醫生視像問診連三天基本藥物及送藥上門服務。（INDICAID妥析提供圖片）

快速測試品牌INDICAID妥析表示，由明日（23日）至4月14日提供 INDICAID Care視像診症服務，為12歲或以下新冠病毒檢測呈陽性結果的兒童及其家庭，提供1,500次免費普通科醫生視像問診連三天基本藥物及送藥上門服務。診症時間逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時，每日名額100個，每名受惠兒童可連同一名同住並同樣受新冠病毒感染的家人一同求診。

相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾表示，希望透過公司的資源為本港抗疫出一分力，「我本身也有兩名年幼的女兒，理解疫情期間家長擔心子女受感染的焦慮，以及左撲右撲找醫生的無助感，希望INDICAID Care視像診症服務能減輕家長的壓力。」

INDICAID Care視像診症服務由INDICARD妥析贊助，並由保泰人壽及FindDoc提供服務，計劃獲得多名醫生支持。有需要家長可即日起登入網站預約，患者需要提供陽性核酸檢測結果或快速測試結果進行驗證，醫生經視像診症後，會提供基本處方藥物，並安排免費送藥上門。

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



+ 6

▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼

