疫情｜人大政協與林鄭會面　促提供通關路線圖

人大政協及全國團體代表界別領袖，今日（28日）與行政長官林鄭月娥舉行網上面對面交流，談到應對第五波疫情、復甦疫後經濟民生，以及促成兩地有條件嘗試通關等議題。

與會代表希望林鄭領導的全體公務員，在中央政府「有求必應」的支援下，更加給力抗擊疫情，又認同政府推出新一輪「保就業」計劃有助市民「保飯碗」，並關注香港是外向型經濟，必須部署好在疫情放緩時盡早爭取對內、對外逐步有條件通關。



陳勇：積極扮演兩地的溝通橋樑

是次會議由全國人大代表、立法會議員、民建聯副主席兼新社聯理事長陳勇統籌，逾60位人大政協及全國團體代表界別領袖參與，當中15名代表委員發表意見。新聞稿提到，林鄭認真聽取並有針對性的回答了各位代表的意見，雙方坦誠建議，產生了建設性對話和交流。

與會者指，本港第五波疫情已有放緩，但希望大家勿有任何鬆懈，希望特首及全體公僕團隊更加全力抗擊疫情，同時也關注疫情對香港經濟民生的打擊。除了「保就業」計劃要盡快落實批款，幫助業界和小市民「保飯碗」外，也希望政府能加強對低收入士的補助和支援，在保生命、保健康的同時，也要保飯碗，保經濟，保民生。

多人關注，本港屬外向型經濟體系，如何在疫情中力保國際金融中心地位，以免人才資金外流，確保「一國兩制」穩步發展。眾領袖亦指出，商界及中小企慨嘆近年既不能到外國營商，又回不了內地及大灣區發展，期望當局盡快讓業界看到對外、對內開放的路線圖和時間表，作好部署。

除了關心疫後經濟民生的復甦外，多名領袖促請特區政府善用第五波的經驗教訓，包括建立香港專家和內地專家交流互通的恆常機制。同時，今次中醫藥業界在抗疫戰中發揮重要作用，期望政府日後也能提出具體政策，支持中醫藥界的發展和強化相關宣傳。

陳勇表示，感謝一眾代表的真知灼見，盼望各愛國愛港的政黨社團能繼續集結力量，配合特區政府的抗疫工程和疫後經濟民生重建工作。他又強調，人大政協及全國團體代表定必積極扮演兩地的溝通橋樑，希望香港能盡快戰勝病毒，在做好外防輸入，內防反彈下，逐步嘗試恢復對外逐步開放、對內逐步通關，讓香港市民恢復安居樂業，香港能夠再出發，融入國家發展大局。