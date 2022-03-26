譚耀宗、陳勇參與線上分享會　向青年講解兩會重點

粵港澳大灣區青年總會於周四（3月24日）主辦「後疫情時代——全國人大政協兩會線上分享會」，邀請全國人大常委譚耀宗、全國人大代表陳勇、全國政協委員龍子明和彭長緯，向青年分享人大政協兩會議題，吸引近100名青年參與。



譚耀宗分享《人大常委會工作報告》內容

會上，譚耀宗分享《人大常委會工作報告》核心內容，從六方面回顧過去一年工作，及部署今後一年的主要任務，並指貫徹「全過程人民民主」是人民代表大會制度成功的關鍵，而報告內容體現了「全過程人民民主」的實踐，包括解決人民需要的問題、不斷拓寬的民主管道和通過選舉保障人大代表的質素。

陳勇指兩會防疫措施可作通關示範

陳勇分享了收集民意到提案、發表的過程。他表示全國兩會相關人員接近萬人，卻做到零確診是一個很好的指標，而嚴謹的防疫安排除了保障了兩地人民的安全外，亦為日後逐步通關及先行先試作出很好的示範。此外，他又感謝中央惦念香港疫情情況，希望香港青年多了解國家最新發展方向和政策，愛國愛港團體要培養更多人才及高層次青年領袖。

龍子明談論兩會最受關注話題

龍子明則介紹了人大和政協的任期、職權職能和產生方法，又提到兩會最受關注的話題，分別是依法治國、以嚴治黨、社會保障、社會治理、國家安全、科技創新、教育改革、鄉村振興、健康中國和全過程人民民主，而很多香港人對這些議題的認識程度不深。

彭長緯分享三項涉港提案

彭長緯表示由於疫情關係，兩會的安排與以往不同，但中央仍然安排香港委員出席，證明了中央對香港的重視，而香港委員亦進行了嚴謹的閉環管理。他在兩會有三項提案，分別是建議大灣區9個城市接納更多香港青年任職內地公務員，完善和簡化香港車輛兩地牌照事項，以及統一香港回鄉證和內地證件的處理模式。