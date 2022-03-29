林鄭訪短期社區疫苗接種中心　多管齊下推高老幼接種率

特首林鄭月娥今日（29日）到訪加路連山道短期社區疫苗接種中心，向工作人員表達謝意。



林鄭在公務員事務局局長聶德權陪同下，到訪由理大護理學院營運的接種中心，該中心為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務，而理大護理學院的應屆畢業生，在有經驗的註冊護士監督下協助為市民接種疫苗。

林鄭在中心聽取希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威、華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興，以及理大校董會主席林大輝和校長滕錦光，介紹該社區疫苗接種中心首日運作的情況。

林鄭表示，第五波疫情可看到接種疫苗對避免或減少住院，以及減低感染後出現嚴重併發症的機率高度有效，是保護香港醫療系統最有效的措施和讓我們走出疫情的必要條件。她說政府已訂下疫苗接種率最新目標，會多管齊下提高12歲或以上市民第二劑、3至11歲兒童首劑、院舍長者首劑，以及70歲或以上長者首劑的接種率，希望4月底前上述四大群組接種率提升至九成。