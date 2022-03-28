政壇諸事町︱麥美娟怕打針原因曝光：原來係遺傳　老父當初亦抗拒

工聯會立法會議員麥美娟於曾表示自己連捐血都會暈，所以很怕打針，每到打針時常常痛到「擘大個口得個窿」，狀甚痛苦。新冠疫情下她不止自己要打3針，更要說服家中老父打針，她今天（28日）在社交網站上自揭，怕打針原來是因為遺傳！



父親由怕打針到主動呼籲

麥美娟指，去年初費盡心思勸服當時84歲的父親接種疫苗，惟對方一直不為所動，最終要出動「秘密武器」——寶貝孫女，即麥美娟姪女才「搞得掂」，父親在打針後更打趣說：「你哋都痴線，捉個老豆去打針！好彩姑娘打針唔痛咋！」那一刻她「猛然覺醒」，原來自己一直怕打針，是遺傳的關係。

麥美娟指，父親雖然在去年底已完成接種三劑新冠疫苗，惟不幸於今年2月中確診，但病徵輕微，僅數天就痊癒，當父親獲「麻雀腳」致電慰問時，他更主動呼籲雀友打針：「喂，你有冇打針呀？打咗幾多針呀？快啲去打埋第三針啦！」掛線後，坐在身旁的麥美娟笑指：「打針真係有用喎！」父親即充滿自信地回應：「梗係啦！你睇我一啲事都無！」

麥美娟表示，要勸服家中長者打針着實困難，但為保護家中「一老一嫩」，協助他們及早接種疫苗是上策。