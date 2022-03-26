聶德權到訪沙田疫苗接種活動　籲學童把握時間打針準備復課

公務員事務局局長聶德權今天（26日）下午到沙田官立中學，了解「沙田區接種疫苗（科興）活動學童及家長專場」接種活動，估計逾200人參加。他呼籲家長及學校盡快安排學童接種疫苗，為4月復課做好準備。



公務員事務局局長聶德權今日下午，與民建聯選委界立法會議員葛珮帆、郭玲麗，及沙田社區抗疫連線召集人鄧開榮，到沙田官立中學，了解由抗疫連線及多個校長會與教師會聯會組織合辦的「沙田區接種疫苗（科興）活動學童及家長專場」接種活動。

聶德權表示，活動安排了專業醫護團隊到場為4歲或以上市民免費接種科興疫苗，參加者可獲贈兩個兒童面罩及兩個快速檢測包，估計超過200人參與，參加者大部份為區內小朋友及家長，亦有街坊現場報名打針。

聶德權表示，現時3歲至11歲兒童的疫苗接種率近六成，仍需繼續努力提升，目標為4月底前推高至九成。他指，當局爭取幼稚園、小學和國際學校於4月19日恢復面授課堂，呼籲家長及學校把握時間，盡快安排學生在假期内接種疫苗。