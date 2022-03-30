特首選舉︱提名期逼近拒表態　林鄭回應表現：首2年抗疫相對成功

特首林鄭月娥今日（30日）出席抗疫記者會期間，被問及有調查指72%市民不滿特區政府表現、疫情下自殺比率創新高時，回應指香港是多元社會，任何人或機構都有權對政府的工作發表評論，但指「事實上過去五年，本屆政府做了大量、大量的工作」，希望社會大眾和傳媒多發放正面的訊息。



距離特首選舉提名期開始只有四天，林鄭再被問及連任意向，她只重申提名期4月3日開始，自己「目前唯一的工作是抗疫，沒有其他答案。」



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多次望稿回應表現：政府做了大量大量工作

有記者先後問到，香港民意研究所最新調查指有七成二市民不滿意政府表現，特首有何感受；另有港大調查指3月23日是本港近兩年自殺率高峰，當中以長者最多，過去一段時間政府是否只重抗疫，忽略市民精神健康。

林鄭月娥指，香港是自由多元的社會，機構及個人都可自由評論，包括政府的工作及表現，政府會持開放的態度、謙虛的立場聆聽，改善方方面面的工作。但她指：「本屆政府在接近5年期間，事實是做了大量、大量的工作。」去年施政報告已有一個總篇，匯報今屆政府工作，但很多工作要持續努力才會有成效。

談到抗疫，林鄭指自2020年1月開始，首兩年抗擊疫情相對成功，也有海外機構認同這一點，但遇到Omicron變種病毒傳播力太強，加上客觀環境因素，今波疫情來得「好急好猛」，政府從不鬆懈，自今年1月起已用了最嚴厲的外防輸入、外防擴散措施，當需求超出了特區政府自身能力時，也立即向中央求援，已盡最大努力。

值得留意的是，林鄭於回應上述有關「政府表現」的問題時多次低頭望稿，顯是有備而來。

林鄭回應提問指，現時社會需要更多「正能量」。（資料圖片）

籲傳媒發放正能量：多報道好人好事

林鄭重申，政府每日都會檢視工作：「我每日在這和大家做新聞發布會，都很樂意聽到大家認為在什麼地方有改善的工作，但如果要市民有信心及保持精神健康，其實社會需要更多正能量。」

林鄭回應有關自殺率的調查，指希望大家多發放正面的訊息，政府官員亦多表示對市民的關懷，同時希望全社會發放更多正面訊息，可以齊心抗疫、做義工、派防疫服務包，多致電給鄰居、親友，看看檢疫隔離人士有什麼需要，傳媒亦多報道一些「好人好事」，舉例港台電視第32台現時已化身抗疫台，做了很多「好正面、好陽光嘅報道」，從而令香港市民對抗疫以至整個香港，都保持應有的信心。

重申抗疫屬唯一工作：沒其他答案

由於特首選舉提名期臨近，外界繼續關注林鄭連任意向。今日有記者特別提到，過去兩屆特首選舉，當時有意競逐的司長都早早辭任，包括林鄭上屆任政務司司長期間早在提名期前一個月辭任，時任特首梁振英亦早於2016年12月宣布不競逐連任，問及林鄭競逐連任意向。

林鄭不假思索即時回應，口徑和過去數次一樣：「下一任行政長官選舉的提名期是4月3日開始，本人目前唯一的工作是抗疫。我沒有其他的答案。」