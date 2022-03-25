傳李家超陳茂波辭職選特首　林鄭指無收到信　兩度被問連任：唔答

距離押後的特首選舉提名期餘下9天，特首林鄭月娥今早（25日）出席例行疫情記者會，繼續被問到參選意向，但都沒有回應。對於兩名潛在人選，政務司司長李家超及財政司司長陳茂波辭職參選傳聞再起，林鄭則說樂意作事實澄清，表明「今日冇收到任何司局長嘅辭職信」。



特首選舉｜傳李家超、陳茂波醞釀辭職參選 二者否認或不置評

選舉近了，林鄭接連被問到角逐連任的取態，有英文記者今早一連提問，林鄭「何時會諗好是否參選」，「會否有機會成為屬意人選」，「如果陳茂波或李家超辭職，會否影響政府工作」。林鄭則回應指沒有答案，重申按照香港法律，下屆特首選舉提名期維持在4月3日展開。

其後再有記者問到李家超及陳茂波的辭職傳聞，而林鄭會否及早表態是否爭取連任，抑或等有志者報名後再作決定。林鄭回應指「都係唔會答」，不過願意作事實澄清：「一個事實的澄清可以嘅，我今日冇收到任何司局長嘅辭職信。如果我收到，第一時間要公布，要向中央匯報，然後要公布。」

《香港01》向消息人士了解過，李家超目前專注抗疫工作；而財政司司長辦公室則回覆指，陳茂波正全力參與抗疫，並繼續跟進《財政預算案》各項措施。