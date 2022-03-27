分析︱林鄭「打開口牌」不連任？　建制料心知肚明「無得留低」

香港第五波疫情嚴重，政府被質疑決策失誤，要求獨立調查事件的聲音愈來愈多。特首林鄭月娥今日（27日）在記者會中回應，今波疫情構成公共衞生危機，值得成立檢討委員會檢視，但認為目前應集中應對疫情，不應分心，若下屆政府調查期間認為有需要，她願意提供意見。

此一說法隨即引起政界熱議，林鄭是否暗示自己不會爭取連任？有建制派認為，政府抗疫表現差勁，其連任行情已被大幅看淡，相信林鄭自己亦心知肚明，加上建制陣營對其「怒氣值」滿點，有效管治都成問題，目前正熱切期待「真命天子」出現。



林鄭指下屆會認真處理 陳凱欣：政府工作有連貫性

林鄭月娥今日的說法是，政府處理疫情上有大量值得檢討的議題，但現時仍在疫情期間，而且亦未能完全有信心在短期內走出這疫情，「因此作為現任行政長官，我真的不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理的。若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見。」

曾任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣認為，政府的工作有其連貫性，很難就這樣一刀切說檢討工作是「哪一屆」政府的事，市民亦未必最關注，一樣會覺得防疫是「政府的責任」，而且很多工作都是今屆官員在位者決定，不能說檢討一定是下屆政府的事。「市民如果覺得政府做得不好，信心很短時間就會跌，但重新建造就要很長時間。」

她又指，近日不同專家都已提醒第6波疫情隨時緊接而來，政府有需要總結經驗，防範隨時到來的疫情：「萬一第6波在今屆政府任期未完已發生怎麼辦？當然具體檢討範圍可以討論，但總不能說這是下屆的工作吧？」

▼3月25日 立法會議員關愛獨居長者行動日派防疫包▼



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建制「熱切期待」新景象

更惹人遐想的一句說話，在於林鄭提到「下屆政府」會作檢討，而自己願意「提供意見」，令人猜想她是否暗示，自己不會是領導檢討防疫工作的人？

對於會否爭取連任，林鄭月娥一直三緘其口，僅重覆抗疫是唯一工作，但其言談用字亦引來不少猜測，例如她在本月19日的記者會中曾指，距離任期完結只有三個月，被視為有弦外之音。有多名立法會議員向筆者表示，林鄭今日的說法令人產生疑問，是否任期完結後「唔撈」？

有建制中人表示，其實於第五波疫情前許多人還聽到消息，林鄭連任被看高一線，但疫情爆發以來政府甩轆連連，總體防控不到位，既非清零又非共存，物資派發姍姍來遲，市民得不到及時支援，數千人送命；對內溝通方面，林鄭又對建制派態度不佳，許多政黨地區同事「做到死下死下」都沒有足夠關心，反而批評建制派「應該反思」。凡此種種，都令行政立法關係受損，程度不下於當年民主派仍然存在的時期：「相信這些情況不止建制派看到，中央也看在眼裡。」

該人又指，相信林鄭此時此刻已經明白愛國陣營的人士對其相當不滿，所以有此說法：「現時在立法會圍內的群組中，沒有任何人對林鄭是贊同的，有人甚至提出要獨立調查特首、提不信任動議。甚至可以說，除了一些有中資機構或內地背景的議員較少表態之外，大部份的民選議員、功能界別、主流建制派，都期望有個新景象。」

建制派早前收到「封口令」，避免公開談論特首選舉，連上周的立法會行政長官答問會，事先都收到「溫馨提示」不要發表太強烈的批評。不過該人認為，這只能避免衝突於一時，建制派對林鄭相當不滿，仍是鐵一般事實，「近日許多議員都表明5月8日（特首選舉日期）『點都要去投票』，現時『真命天子』都未出現，為何大家都會強烈意願去投？因為真的對現任很大意見，大家『熱切期待真命天子個名』。」

據了解，近日立法會議員內部通訊群組中，對林鄭的批評聲音風起雲湧。（資料圖片）

群組批評聲音四起 有人聲言提不信任動議

另一名建制派亦指，近日立法會議員通訊群組「風起雲湧」，批評政府的聲音此起彼落，有部份批評者甚至身兼行政會議成員，且用詞相當辛辣，例如質疑政府已經「躺平」應對疫情。有選委界議員更稱可考慮根據《基本法》，向林鄭月娥提出不信任動議，但無人和應。

該人又指，港澳辦主任夏寶龍提到的管治者「五個善於」中，第四點就是「善於團結方方面面力量，做有感召力的愛國者」，但這一點現任政府肯定已做不到。

蔡子強：暗示另有「真命天子」 林鄭已四面楚歌

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，「唔想撈」和「知道自己無得撈」是兩回事，從第五波疫情處理不當，到近幾個月所展示出的弱勢，林鄭政府已是「四面楚歌」，無論是建制派中人、藍營媒體基本上都放開懷抱攻擊她。他認同，林鄭今日的說法，似有暗示「另有真命天子」的成份。

湯家驊：選舉前說法應謹慎 毋須過多揣測

行政會議成員湯家驊認為，作為行政長官應該尊重制度，選舉未完結前都不知道誰人會帶領下屆政府，因此無論林鄭本身是否有意爭取連任，說法都應謹慎一點，不能作任何假設，所以外界毋須揣測太多。

有關行會成員批評政府，湯家驊指並未聽聞相關說法，不過認為作為行會成員，持批判心態看待政府施政相當正常，但相信不會去到個人攻擊層面。

有熟知內地官場文化的人士分析，確實林鄭近日連任走勢愈走愈淡，但站在中央角度，即使有意不讓她連任，也未必希望在現時抗疫重要關頭太早表態：「就像內地官場，要撤換領導一般都要到最後一刻大家才會知，一來擔心現時仍在任的人心態變得消極，二來如果大家提早知道她快要『執包袱』，更加不會重視她的指令，對整個政府管治力也不是好事。」所以難以單從今日一句說話，判斷林鄭是否「無得留低」。