建制總動員包裝防疫包　李家超落場為義工打氣：一定打贏病毒

政府本周六起（2日）起將全港家庭發放防疫物資包，今日起（30日）展開包裝工序。政務司司長李家超中午到位於沙田的香港文化博物館服務站，為參與包裝活動的義工打氣。他稱要感謝中央支援抗疫，加上香港特區的力量，「病毒自己知道一定會被打輸！」



財政司司長陳茂波則與工聯會立法會議員麥美娟視像通話，向大窩口體育館的義工打氣，他今日稍後亦會落場包裝物資。



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李家超稱打贏病毒指日可待 陳茂波視像打氣

李家超指，沙田服務站有超過600名義工服務，共生產12萬個服務包，相信可以非常高效率地完成。他說，只要大家團結起來，打贏病毒指日可待：「敵人見到咁嘅勢，就知道一定輸啦，所以呢個病毒，係一定打嬴佢！」

多名立法會議員參與包裝防疫包工作，工聯會麥美娟到大窩口服務站協助包裝，大讚義工好快手，又與陳茂波視像通話，為義工打氣。陳茂波指，今次中央援港的物資有賴義工幫忙包裝和派發，他今日稍後也會落場包裝物資。

鄧家彪笑言心意卡似催報稅 劉國勳：義工速度如網上影片「飛帶」

工聯會鄧家彪聯同選委界陳曼琪到秀茂坪社區會堂，鄧家彪笑言防疫包內的心意卡像政府催促報稅的信件，陳曼琪則指今次並非報稅，而是政府的禮物，由於全港家庭也會收到防疫包，一眾義工也在場「密密包」。鄧家彪稱目前亦正在招募「步兵」，協助政府派發防疫包。

民建聯議員劉國勳今早與百多名義工，在一間小學包裝防疫包。早前網上流傳一影片，見到5人流水式包裝服務包，劉國勳稱今日看到義工包裝，就像看到該影片2倍「飛帶」（2X Fast Forward）一樣，人人摩打手。他說，該服務站原定要包裝1.7萬包，但政府只安排了8,000包的物資，義工們一個上午已完成，今日只能鳴金收兵，明日再來。

他稱，今次動員義工可說是一呼百應，希望政府及市民都看到，願意服務社區的人很多，但政府速度都要配合，才能發揮得最好。黨友張國鈞、陳恒鑌和顏汶羽等人亦在各區落場協助。

林健鋒在何文田體育館包裝物資。（林健鋒Facebook）

林健鋒落場包裝 陸瀚民走兩場

行政會議員兼經民聯立法會議員林健鋒，下午到何文田體育館包裝防疫包。他指義工士氣高昂，包裝工作又快又有水準。他指中央物資海陸空三路運來香港，感謝中央對香港的支持和關愛，亦感謝政府居中協調統籌，還有公務員、地區人土及義工無私奉獻。

經民聯選委界議員陸瀚民指，今早立法會開大會前，他已到長沙灣包裝場地協助，開完會後他迅速吃完飯盒，便與議員梁文廣到油麻地的包裝場地，與一眾義工參與包裝工作。「一起幫手的義工，個個都是猛將，有了大家的同心合力，我們必定可以戰勝疫戰。」