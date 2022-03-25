一文看清｜政府向全港300萬家庭上門派防疫包　有KN95口罩快測包

本港新冠疫情仍然嚴峻，政府今（25日）宣布，將一次性向全港接近300萬個家庭派發防疫服務包，包括快速抗原測試劑、KN95口罩、中成藥及防疫資訊等，並計劃於3月30日動員1萬名義工及公務員展開包裝工作，隨即在4月初在全港18區、循五個途徑方面派發，目標在7日內完成工作。



1、防疫服務包物品



主要為中央援港抗疫物資，每份有中成藥兩盒、快測包20個、KN95口罩20個，以及由衞生防護中心製作的資訊手冊及心意卡。

2、派發時間



將於3月30日展開包裝工作，4月初在全港18區派發，目標在7日內完成派發工作。

3、派發對象



全港接近300萬個家庭，毋須登記。為一次性派發，但若物資許可及對防疫有裨益，可考慮再發放。每份份量料足夠2至3人家庭使用，若為7至8人家庭，義工可寬鬆處理再派一份。

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4、5個途徑派發方法



．房屋署：向公營房屋住戶派發

．業主立案法團及管理公司：向私營房屋住戶派發

．義工及公務員團隊：向基層家庭派發

．鄉事委員會：向鄉郊地區派發

．18區設發放點：補漏拾遺，讓未能取得服務包的市民可到發放點領取

若上門派發時無人應門，會留下字條或相關證明卡，住戶可持卡到全港18區派發點領取防疫包，若附近無人應門數目多，會機動性在附近設多個發放點。

另外，署理民政事務局局長陳積志表示，民政總署已全面開展居家支援物資派發服務，為全港18區未能自行購買日用品的居家隔離人士提供上門派發服務，如特別需要如奶粉、尿片會安排特別派送。自3日14日至今已派直至4.6萬袋，派發了1.6萬家庭，有特別需要可安排即日派送。由於工作龐大，民政總署、地區團體及康文署組成愛心派發隊，專門為特別個案如長期病患、獨居老人，收到求助個案就會解燃眉之急。

5、動員人手



陳積志表示，早前已向立法會議員及超過400組織、制服團隊等發信，冀動員義工參與包裝，派包，截至昨晚收到超過350萬團體的正面回復，有1萬名義工報名，多達5.8萬人次出勤，會因應計劃的分工作出人手調配，料包裝工序會動員1萬名義工及公務員。他又稱已設100多個地點進行包裝，主要為學校及社區會堂。有關派發人員亦會有足夠保護裝備。

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6、派發目的



特首林鄭月娥表示，全港派發防疫服務包目的為加強市民的防疫意識、鼓勵多使用快測包及加強個人保護，並特別呼籲市民收到快測包後可更加頻密使用，做到早發現早隔離，達到社會篩查作用。她稱若發現陽性則要在24小時內申報，令當局可更加掌握香港疫情，精準為高風險患者提供適切支援，包括分流分層處理等。

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