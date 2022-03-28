防疫包︱周六起向270萬家庭派發　口罩快測劑夠三人家庭用一星期

政府早前宣布，將向全港家庭派發防疫物資包。署理民政事務局局長陳積志今（28日）表示，預料用3日完成包裝工作，隨即在本周六（4月2日）起向全港270多萬住戶每戶派一個，預計七日內完成工作。物資包內包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近用一星期。



派發工作料4月2日展開 7日內完成

陳積志在有線電視的訪問中表示，將設超過100個服務包裝站，進行300多萬個防疫包的包裝工作，預料相關工作將在3天內完成，隨即展開派發工作。陳表示，料在4月2日開始，向全港270多萬住戶，每戶派發一個，派發工作預計在7日內完成。

包括中成藥、20個快速測試劑及KN95口罩

陳積志續稱，防疫包內會有中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，目前已招募350個團體、約15,000名義工協助包裝。

以一個三人家庭，如每日都需戴口罩外出及進行檢測，接近可用一星期；如是四人家庭，則只夠五日用量。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



+ 1

在18區設發放點補漏拾遺

政府早前宣布會向全港家庭派發防疫包，並設5個派發途徑：房屋署會向公營房屋住戶派發；業主立案法團及管理公司向私營房屋住戶派發；義工及公務員團隊向基層家庭派發；鄉事委員會向鄉郊地區派發，並會在18區設發放點補漏拾遺，讓未能取得服務包的市民可到發放點領取。政府指出，若上門派發時無人應門，會留下字條或相關證明卡，住戶可持卡到全港18區派發點領取防疫包，若附近無人應門數目多，會機動性在附近設多個發放點。