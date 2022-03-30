政壇諸事町︱胡世全房屋政綱：九成八按揭　青年4萬首期可做業主

民建聯前成員胡世全較早前第四度公布參選特首。他今日（30日）召開記者會，講述房屋土地政策主張，建議提供九成八按揭的選項，予一些對居住面積需求不高的青年人購買，又舉例指一個樓盤如果售200萬元，只需付4萬元首期便可成為業主。不過他未有具體提及，現時哪些樓盤可以在200萬元之內買到。



倡供款年期延長至50年

胡世全指，現時已有113名市民登記支持他參選，其中42人願意出鏡。他指，近日到元朗圍村及新界其他地方探訪過後深受啟發，認為香港有很多地未盡其用，可用作發展。

胡世全建議，推出新的計劃供年輕人首次置業選擇，買居屋、新舊樓都適用，容許九成八的高成數按揭，還款年期可以更長，最多50年、上限供到80歲。他認為，如果是一人居住，200平方呎單位已足夠；兩人則需350平方呎；3至4人則需500平方呎。

他解釋，價錢愈貴的樓宇，買家供款時所需繳付的利息就愈高，計劃主要幫助一些對單位呎數要求不太高，或是成功抽到居屋的青年人，「如果一個大學生剛剛投身社會工作，拿2萬元月薪，都一樣供得起」，舉例指一個200萬元的單位，九成八按揭之下首期只是4萬元，而供自己的物業一定比在私人市場租樓划算，相信不少青年人會願意。

翻查網上資料，現時標價200萬元以下放盤單位相當罕有，主要都是一些樓齡較高、200平方呎以下超細單位，或是未計算補地價的二手公屋等。

被問到是否希望樓價下跌，胡世全指認為由於有通脹，基本樓價不會跌，即使短期內有調整也是正常的事，只要是自住就不用擔心。