鄭若驊網誌談司法獨立　指可從普通法地區聘用法官　不涉政治審查

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）、副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）今日（30日）宣布辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效。律政司司長鄭若驊傍晚發表網誌，未有談及事件，僅解釋法官可從其他普通法適用地區聘用，各級法院法官無國籍限制，任命程序不涉政治審查。



鄭若驊表示，藉着回歸25周年，提醒大家司法獨立的基本要點。（資料圖片/歐嘉樂攝）

強調基本法保障司法獨立 判決不受干涉

鄭若驊表示，《基本法》於憲制層面保障司法獨立，條文保障香港擁有獨立的司法權和終審權，法院獨立判決不受任何干涉，法官只有在無力履行職責或行為不檢的情況下被免職，並且會不偏不倚、只根據法律和席前證據進行判決。

網誌指，基本法訂明委任法官唯一標準是司法和專業才能，並必須根據由9名成員組成的獨立委員會推薦，再由行政長官任命，而《基本法》訂明法官可從其他普通法適用地區聘用，指各級法院的法官並無國籍限制，司法任命程序亦不涉任何政治審查。

律政司司長鄭若驊指，法官判決不受任何干涉。（資料圖片）

反駁對國安法指定法官的批評

《香港國安法》在2021年6月30日頒布，外界批評行政長官可以親自挑選法官來審理涉及國安案件。鄭若驊指這些批評是錯誤的，行政長官訂立負責涉及國安案件的法官名單，但由誰來審理則由司法機構獨立為案件排期、處理和委派法官。鄭若驊補充指，法庭指定專責法官處理特定法律範疇的情況並不罕見，在香港，有專責處理建築和仲裁案件、商業和海事案件的法官。她指安排熟悉特定範疇的法官有利於法治。

對於有言論質疑指定法官的獨立和公正，鄭若驊強調指定法官只會根據適用法律和可接納證據，自由地決定案件，不受任何干涉。她又引用終審法院首席法官張舉能在2022年法律年度開啟典禮上所說的話：「倘任何人感興趣，想了解受憲制保障的司法獨立如何在香港落實，則我們的法庭聆訊都是公開進行，司法判決皆是公開宣布，而法庭的判決理由亦公開刊載，供大眾審閱。」