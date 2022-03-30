周六全港派防疫包　政府高官全體出動落區包裝及打氣

政府今日（30日）起組織全港義工包裝「防疫服務包」，準備由星期六（4月2日）起向全港市民派發。政府高官今日全體出動，拜訪各個包裝中心，為義工打氣。



林鄭探訪灣仔伊館親自包裝

特首林鄭月娥今日與署理民政事務局局長陳積志、康樂及文化事務署署長劉明光、署理民政事務總署署長王秀慧和署理政府新聞處處長吳綺媚，一同到訪灣仔伊利沙伯體育館的包裝中心，聽取中心主管介紹包裝和稍後安排派發的流程。她隨後和陳積志一起參與包裝工作，與公務員將「連花清瘟膠囊」和心意卡等物資放入包裝袋內，一同完成包裝。

林鄭表示，今次行動除了派送物資，亦可凝聚社會正能量。她說首天包裝工作十分順利，進度非常理想，相信可以如期甚至提早完成包裝工序。

政務司司長李家超今日到訪深水埗麗閣社區會堂和沙田香港文化博物館的包裝中心，財政司司長陳茂波則到訪東區鰂魚涌體育館和觀塘順利邨體育館，而律政司司長鄭若驊資深大律師亦為黃大仙嗇色園主辦可立中學的包裝中心工作人員打氣。

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局長方面，公務員事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始和保安局局長鄧炳強上午分別前往荃灣區荃灣天主教小學、南區赤柱體育館、沙田廣源社區會堂和深水埗麗閣社區會堂，為包裝中心工作人員打氣和參與包裝工作。

政制及內地事務局局長曾國衞、教育局局長楊潤雄、發展局局長黃偉綸、環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光和財經事務及庫務局局長許正宇下午分別到訪黃大仙嗇色園主辦可立中學、油尖旺伊利沙伯中學、東區鰂魚涌體育館、葵青葵芳社區會堂、觀塘振華道體育館和九龍城九龍塘官立小學參與包裝工作。

政府將於周六起派發「防疫服務包」，預計七天內完成派發，亦會在每區設立發放點，讓未能領取「防疫服務包」的市民到場領取。