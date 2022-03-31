公務員學院講座談南海問題　聶德權：有助更好地配合國家整體策略

公務員學院在本年初起，與外交部駐港特派員公署舉行「國家外交事務系列」講座，加深公務員的大局意識。公務員事務局局長聶德權今（31日）在社交網站表示，今年適逢《南海各方行為宣言》簽署20周年，公務員多掌握和了解「南海問題」，有助日後更好地配合國家整體策略。



公務員學院今早與外交部駐港公署舉辦第三場「國家外交事務系列」講座，並以「南海問題」為主題，共220位首長級和高級公務員參與。聶德權表示，今年正好是《南海各方行為宣言》簽署20周年，《宣言》的落實對維護國家主權權益，保持南海地區和平與穩定，增進國家與東盟互信有重要的積極意義。東盟與香港聯繫密切，是香港的第二大貿易伙伴，公務員多掌握和了解「南海問題」，對於處理好有關工作，更好地配合國家整體策略，肯定大有幫助。

「國家外交事務系列」講座是公務員學院推出的重點培訓項目，專為首長級及高級公務員而設，每次講座均有不同主題，例如首場講座以「深入學習領會習近平外交思想，共創香港美好未來」為題，讓公務員加深了解國家發展策略與世界格局變化，提升國際視野及敏感度，以配合國家未來發展。