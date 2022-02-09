公務員學院｜聶德權：自由報名未必理想　料要部門提名員工上課

公務員學院去年成立，公務員事務局局長聶德權今日（9日）在電視訪問表示，希望透過學院提升公務員培訓的高度、闊度和層次，建立更有系統的培訓工作，除了新入職公務員首3年會作重點培訓，重點裁培成為高級公務員的人員，希望晉升亦要再參與深入培訓。



聶德權又認為自由報名培訓未必理想，故日後公務員課程不一定是公開報名，料將會要求部門提名員工參加課程。



聶德權（左）強調，政府內部要重視培訓，當公務員預備晉升時，亦要先完成個別培訓才行。（港台圖片）

聶德權在港台電視節目《盤點政策》提到，公務員未來的課程，包括讓公務員知道對他們的要求、特區憲制秩序、對「一國兩制」的認識、了解國家發展和《香港國安法》等。他強調，政府內部要重視培訓，當公務員預備晉升時，亦要先完成個別培訓才行。

聶透露，未來公務員培訓的四大方向，包括特區憲制秩序和國家發展、公務員領導能力、在服務中應用創新科技，以及國際視野與連繫。

坦言香港急速變化 公務員要有適應力

對於公務員工作及要求發生的變化，聶德權坦言，在政府工作會見到香港的轉變，認為公務員需要有適應力，知道如何幫助市民，而團隊的整個氛圍及同事的積極性都重要。

聶強調，要改善公務員的工作態度，要從觀念的層面着手。他指，過去一年公務員宣誓，就是要確認公務員了解其要求，公務員要有使命，清楚自己的任務。