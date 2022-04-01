社福界抗疫｜清明節六大宗教悼亡者　管浩鳴：為家屬作心靈慰藉

香港社福界聯合抗疫大行動今日（1日）召開網上記者會，總召集人、立法會選委界議員管浩鳴表示，將舉行多項活動，包括在清明節當天，聯合六大宗教為疫情期間的亡靈進行宗教儀式，並繼續集合更多社福團體，在疫下支援港人。



港社福界發起聯合抗疫大行動。

社福界抗疫大行動由40名人士擔任總顧問及顧問，包括社福界選委全體28人，全國人大常委譚耀宗擔任總顧問，社福界立法會議員狄志遠任副總召集人。

管浩鳴表示，「大行動」自3月中旬發起，曾到訪劏房送物資，照顧其在疫情下的日常需要，之後將開展靈性需的工作，將在清明節當天聯同六大宗教，為在疫情間離世的長者及先人進行宗教儀式。六大宗教已預先製作相關宗教儀式，只要在當天點擊大行動的Facebook專頁，揀選指定宗教的網上儀式即可參加。如家屬欲得到個別儀式服務，亦歡迎當天在社交網站上留低資料，大行動將代為轉交資料，為亡靈及家屬作最後一點的心靈慰藉。

中銀人壽提供免費保險 染疫獲賠償

此外，中銀集團人壽保險有限公司為全港超過過千間老人及殘疾院舍的4萬名員工，提供免費人壽保險，若不幸染疫或身故，將獲港幣十萬元賠償，該保障今日起生效。

主題曲《互勉同行》今首播

「大行動」之前聯同英皇集團錄製主題曲《互勉同行》，今日起在港台31等平台播放。行動將繼續發揮社福力量，提供熱線電話服務、情緒輔導支援，在探訪長者期間宣傳疫苗接種，提高長者接種率。